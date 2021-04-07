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【新餐肉】麥當勞公布新餐肉系列新成員　首推新餐肉芝味捲及薄餅【附優惠券】

休閒消費 16:32 2021/04/07

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

麥當勞公布新餐肉系列新成員！

麥當勞早前推出NEW LUNCHEON MEAT新餐肉系列大受歡迎，今日（7日）再宣佈推出新成員，分別是全新新餐肉蛋漢堡及McCafé全新新餐肉芝味捲和薄餅，為大家帶來驚喜選擇。

點擊大圖了解詳情及優惠券：

    點擊圖片放大
    +7
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新餐肉系列新成員

由4月8日起，全新新餐肉蛋漢堡（上午11時前供應）強勢加盟麥當勞早晨套餐，McCafé亦在同日起推出全新新餐肉芝味捲（上午11時前供應）和新餐肉芝味薄餅（上午11時後供應），新餐肉系列採用麥當勞獨家供應的厚切新餐肉，口感豐富！

強勢加盟的新餐肉蛋漢堡以厚切新餐肉搭配香滑蒸蛋，加上軟滑芝士和出爐鬆餅，拼湊出營養美味的早餐；新餐肉芝味捲內含香炒洋蔥、濃郁芝士以及一粒粒厚切新餐肉，搭配酸甜番茄醬，每口盡享多重滋味；而新餐肉芝味薄餅這個創新組合，令一個人也能自私食一個薄餅，盡情放縱。

麥當勞App用戶獨家專享優惠

此外，麥當勞推出多個App優惠，App用戶品嚐新餐肉系列時可享有優惠，詳情如下：

  • $27歎新餐肉蛋漢堡早晨套餐（4月8日至11日早上4時至11時）
  • McCafé指定細杯裝熱咖啡配新餐肉芝味捲（4月8日至11日早上4時至11時）（可選細杯裝熱意式鮮奶咖啡或美式咖啡）
  • McCafé指定中杯裝熱咖啡配新餐肉芝味薄餅（4月8日至11日早上11時後供應）（可選中杯裝熱意式鮮奶咖啡或美式咖啡）

同場加映：新餐肉簡易食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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