【拜山派錢】清明土豪式掃墓拜山派錢　墓地紙幣堆疊每人最多獲$4000

▲ 內地有家族派錢給前來掃墓的人

清明節掃是為追念先人、表達心意。近日汕頭有一個家族在掃墓的同時，也向在場拜祭的人士派錢，有指同族每人可獲人民幣$4000，其他人士不論甚麼籍貫，也可獲人民幣$500。相關影片在網絡瘋傳，從片段可見，墓碑前放有多疊紙幣，老中青幼人士在拜祭當日排隊領取金錢。

▲ 墳前放了多疊紙幣（影片截圖）

綜合內地媒體報道，汕頭市潮陽區銅盂鎮政府某個家族向現場掃墓人士派發金錢，該段影片近日於網上瘋傳，引起大眾關注。曾有網民發文表示，「4月3日，****集團董事長吳先生，老家潮陽銅盂，近100人參加掃墓，每人發紅包4000元，過路人每人發500。」另有網民以「上厝君」的帳號發布相關影片，標題為「每人500 吳總掃墓又發錢了」。

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▲ （影片截圖）

從影片可見，墓碑前除了放有水果、糕點，更放有多疊紙幣，估計總值至少逾數十萬元人民幣。完成祭祀儀式後，有男子大叫「每人500！」後，一群身穿紅衣的人負責派錢，現場有老中青幼人士則排隊領取金錢。

有網民指出，在背後派錢的「大老闆」是當地企業家吳先生（化名）。影片中，一輛車牌號碼為「粵**888*」的白色私家車，這輛車曾多次在吳先生及其家人的公開活動中亮相。有人翻查資料發現，吳先生與妻子早於2001年回饋家鄉，在洋美村投資興建「明安里」，為一個以潮汕傳統民居為主題的旅遊景點。他亦於2018年向500多戶村民送贈米和油，並向逾130位70歲或以上長者每位更可獲人民幣$5000。

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內地媒體則發現，吳先生近年多次回鄉，每次出手也很闊綽。影片傳開後，引起當地政府關注，證實此事發生潮陽區銅盂鎮洋美村，且有民政部門介入調查，但未確認是與吳先生有關。據指吳先先生於該村，及後離村打拉，獲取重大商業成就，於廣東多個地方投資，創辦企業。不過，當局呼籲村民文明掃墓，抵制低俗之風，並強調要避免聚集。

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責任編輯：羅嘉欣