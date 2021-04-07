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【大台改革】大股東黎瑞剛力斥TVB近年缺失　狠批山頭文化+遠離年青觀眾　

娛樂 16:51 2021/04/07

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TVB大股東黎瑞剛對公司近年發展表示不滿意。

有「中國梅鐸」之稱，現任電視廣播（TVB） （00511） 大股東黎瑞剛近日接受本地傳媒訪問，當中坦言對TVB的表現「非常不滿意」，更數出他眼中TVB的各大缺失，更形容是TVB的「迷失十年」，黎瑞剛更揚言，日後會更積極參予TVB的運作和發展。

黎瑞剛在跟報章的訪問，罕有對TVB強烈批評，更直言「非常不滿意」，並指出TVB的缺失，包括「節目老化」、「製作技術落後」、「內部山頭林立」、「離年青人愈來愈遠」等。

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TVB大股東黎瑞剛。（經濟日報圖片）

批評TVB「天天做菜」

黎瑞剛現為華人文化集團董事長兼行政總裁，同時是持有電視廣播26%股權的Young Lion的大股東。

他在訪問中批評TVB節目「不能老是天天做菜」，需要製作有創意節目，舉例如介紹內地青年「創富故事」，可給香港年青人作啟發港人。

黎瑞剛又指TVB製作技術較內地落後，慨嘆過去台慶陣容鼎盛，近年只是「自己人自娛自樂」。

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此外，他指近年TVB開拓的電商業務Big Big Shop，使用體驗不佳，因此提出要急須改革。

不會找內地人管TVB

黎瑞剛指早前邀請曾志偉、王祖藍回巢，強調聘請二人不單為開拓內地市場，首要任務是要革新本地節目。他強調不會找內地人來管TVB，主要還是用回本地人才。

黎瑞剛直斥TVB內部山頭文化影響發展。（經濟日報圖片）

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另外，黎瑞剛訪問中提及網民常發起抵制TVB廣告的行動，令公司廣告額大受影響，形容抵制是「違法」行為，盼有關當局採取措施阻止。

而作為TVB大股東，黎瑞剛在訪問中明確表示無意出售TVB股權，亦有足夠資金阻止被其他財團收購。

黎瑞剛又指入主TVB後，將積極開拓大灣區商機，透露計劃在大灣區開設新的製作中心，現階段正和廣東省政府磋商選址，預計2至3年內完成。

同場加映：李佳芯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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