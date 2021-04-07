雙親畫室疫下結業基層學生盼實現繪畫夢　25名高小學生獲頒「閃耀之星」獎學金

▲ 今屆「閃耀之星」才華拓展計劃共有25名得獎者，其中4人包括（左起）鍾沅芝、蕭穎欣、陳曉琪及陳穎晴。（梁偉榮攝）

由資優教育基金主辦的第十屆「閃耀之星」才華拓展計劃頒獎典禮今日（7日）舉行，以獎勵在不同範疇有卓越表現的高小學生，不少獲獎學生來自基層家庭。

其中一位獲獎者是來自保良局何壽南小學、小六學生鍾沅芝，她是「禪繞」的能手，曾經在繪畫比賽中獲得不少獎項。鍾同學父母經營的畫室受疫情衝擊而結業，現時一家人要靠父母做散工的收入支撐，她感謝雙親對她的裁培，為減輕他們的負擔，會用獎學金購買畫具及上繪畫班，繼續藝術創作。

同樣來自香港潮陽小學的陳曉琪及蕭穎欣都有學習拉丁舞，兩人都在多個比賽上屢獲佳績。受疫情影響，兩位同學的家中經濟陷困境，上舞蹈班的時間被迫減少，只好在家中練習基本功。她們下一個目標是進入香港代表隊，以後開辦收費低廉的舞蹈班。她們同樣感謝父母的支持，又特別感謝舞蹈老師的細心教導。

杯澳公立學校6年級的陳穎晴，則在前年入選香港12歲以下女子足球代表隊，並到俄羅斯莫斯科參與一項國際比賽，更取得最有價值球員獎。受疫情所限，陳同學表示，有時不能照常訓練，只可透過視像通話與教練訓練體能及自己在家中練習「扭波」，她說感謝父母讓她學習踢足球，期望將來可做職業球員，把賺到的錢給父母作回報。

另一位得獎者是英皇書院同學會小學小六學生鄧啟業，他5歲開始學口琴，至今到過多個地方表演及比賽，鄧同學夢想到各地演奏，推廣口琴文化。

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教育局副局長蔡若蓮致辭時表示，教育局投放大量資源培育資優同學，她勉勵學生，獲獎是一個開始，在發掘自己才能後要繼續努力 。

閃耀之星計劃旨在獎勵在不同範疇有卓越表現的高小學生，今屆有171名學生參與，最後25名同學脫穎而出，每人可獲6千元獎學金。

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記者：黃悅晴