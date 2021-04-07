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【新冠肺炎】10歲非港人男童巴基斯坦返港後確診　張竹君：跟隨父母返港可允許

社會 17:19 2021/04/07

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有緩和之時，今日（7日）新增8宗確診個案，6宗是輸入個案，另外2宗本地源頭不明個案，另有約10宗初步陽性個案，大多屬輸入個案，其中一宗屬源頭不明。

TOPick翻查衞生防護中心資料，周一（5日）其中一宗輸入個案，是一名從巴基斯坦抵港的10歲男童，屬非香港居民，當時沒有病徵，於尖沙咀君怡酒店接受檢疫期間確診。問及為何會有非香港居民容許入境，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，不清楚該名患者是否屬香港居民，相信他當時跟隨父母或親戚回港，「可能有機會有啲情況可以係咁」。

根據政府資料，自去年3月25日起，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境。近日政府因應一些地區的疫情穩定，本周五（9日）起容許海外低風險地區的非港人入境香港，包括澳洲、紐西蘭或新加坡，有關人士強制檢疫期將縮減至14天，他們須在其後7天進行自我監測，及在抵港第19天進行強制檢測。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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