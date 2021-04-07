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【奢華家居服】Dior推宅家防疫奢華休閒服　Chez Moi系列在家也要堅持穿得時尚

休閒消費 18:04 2021/04/07

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Dior的Chez Moi系列，法文名稱意思是「我的家」，讓大家在家中也能保持高貴，穿得舒適奢華。（品牌提供）

去年Dior首度推出Chez Moi系列，法文名稱意思是「我的家」，其實是一系列由創作總監Maria Grazia Chiuri於疫症高峰期封城令期間設計的家居服飾，讓大家在家中也能保持高貴，穿得舒適奢華。

首個系列有Maria Grazia Chiuri將經典印花重新演繹的新版Toile de Jouy棕櫚樹圖案，並加入了不少叢林野獸，令畫面更豐富；還有出自她的好友、一位羅馬當代藝術家Pietro Ruffo筆下的星座圖案。

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來到第二個系列，設計師繼續依附自然界的魅力，以Toile de Jouy為重點圖案，帶點原始味道的藍白色調或黑白色調與交錯的圖案和線條，卻毫無半分亂墜，當然依舊有Dior雋永經典的Dior Oblique圖案。

既然Chez Moi系列不少項目都能夠穿上街，那又豈能缺少同印花的大熱Book Tote手袋。（$27,500）（品牌提供）

服裝採用了上乘的質料及寬鬆的剪裁，好能將舒適度提升至極致，輕盈、飄逸、優閒和隨意，是設計所定下的註釋，除了以100%真絲斜紋布及初剪羊毛等質料來展示矜貴度，從輪廓及細節處亦不難看得出法國fashion house的奢華，例如露趾鞋加有刺繡、羊毛圍巾加上細緻的流鬚。

除了睡衣及長袍外，亦加入了針織服、連身長裙、jumpsuit、家居斗篷、連帽外套及泳衣，還可以襯上印有Toile de Jouy印花的大熱Dior Book Tote手袋，打造最優雅講究的家居服衣櫥，而且塑造出一種生活態度，除了在家裏穿著，服飾漂亮得絕對可以是外出時的優閒服。

記者︰梁靜詩

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