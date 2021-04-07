【笑裡藏刀】抖音爆紅甜笑背後藏恐怖真相　18歲精神分裂少女弒母151刀

▲ 一名18歲少女在法庭上甜笑的影片於網絡瘋傳，更在抖音掀起模仿熱潮，背後卻藏恐怖真相。

近日一名少女在法庭上甜笑的影片於網絡瘋傳，更在抖音掀起模仿熱潮。在少女甜笑背後原來隱藏恐怖真相，18歲的她竟然弒母151刀，因此在法庭上受審，不過她不時表情多多，不知情的網民更大讚她可愛。

法庭受審現詭異笑容

綜合外媒報道，這條網絡瘋傳的影片攝於2013年，當時美國18歲少女Isabella Guzman因殺害母親而出庭應訊。從影片中可見，Isabella身穿橙色囚衣，戴上手銬，時而展示笑容，時而擠眉弄眼，甚至強擠眼淚，在鏡頭前指著自己的眼睛。

▲ 不知情的網民大讚Isabella可愛。（影片截圖）

網民將影片配上《Sweet but Psycho》歌曲，更演變成抖音挑戰。有網民模仿Isabella的表情拍成影片，令她在抖音爆紅。有人不知Isabella涉及謀殺案，也有人即使知道仍繼續模仿她。

媽媽再婚母女關係差

Isabella的父母早年離異，其後母親再婚，她便輪流與父母居住，個性反叛的她經常與媽媽發生爭執，母女關係惡劣。媽媽甚至收到女兒的恐嚇短訊，寫道「You will pay」（你會付出代價），當時Isabella已動殺機。

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媽媽為了自保報警求助，警方及前夫都曾勸說Isabella，怎料媽媽的舉動觸怒了她，她正等待報復的一天。直至2013年8月28日，Isabella趁繼父在客廳用餐，媽媽在2樓浴室洗澡時，悄悄拿刀進入浴室。

狠下毒手狂刺151刀

冷酷的Isabella分別在媽媽的面部及頸部刺了35刀及51刀，全身總共刺了151刀。她狠下毒手後，再用球棒襲擊媽媽致死，當繼父聞聲而至時，已來不及阻止，妻子傷重身亡。

Isabella被控告一級謀殺罪，但她事後自稱有精神問題，經診斷後確定她患有偏執型精神分裂症，被送往精神病院接受治療。而她出庭應訊時，不時顯露笑容，似乎對自己的惡行沒有悔意。

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責任編輯：王明芳