【疫市筍工】疫苗中心聘旅遊從業員首日收逾4,000申請　中心主任暫4.5人爭一位

▲ 「旅遊業疫苗中心行政支援計劃」今日起接受旅遊從業員應徵，首日已收逾4,000份申請。（經濟日報資料圖片）

本港24間社區疫苗接種中心將設約2,000個短期職位，供導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員、旅遊巴司機等從業員申請，月薪由1萬至4萬元不等，今日（7日）起接受申請，首日已有逾4,000人提交申請，當中應徵登記員的人數最多，有逾3,500人；亦有逾210人申請中心主任一職，暫時約4.5人爭一位。

「旅遊業疫苗中心行政支援計劃」今日開始接受旅遊從業員應徵，截至下午4時，已收到4,044份申請，其中有216人應徵中心主任職位，約4.5人競爭一個職位；中心副主任職位則收到305宗申請，約3.2人爭一位；而登記員職位申請心數最多，有3,523宗，大約2人爭一位。

港府5月起於24間社區疫苗接種中心開設約2,000個短期職位，包括48名中心主任、96名助理主任及約1,800名登記員，負責提供行政及接待等工作，每日工作13小時，即朝7半晚8半，每人月薪由1萬至4萬元不等，為期5個月。有關招聘詳情及入職要求，詳情即看：【下一頁】

旅遊業議會及業界組織已成立「旅遊業疫苗中心行政支援有限公司」，負責招聘工作，目標4月21日完成，獲聘者將於4月24日至30日進行帶薪培訓，5月1日正式開工，政府會為計劃補貼約200萬元行政、雜項等支出。

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記者：陳曉瑩