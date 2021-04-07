【改過自身】黑幫大哥洗心革面成遺體修復師　趕赴台鐵災區還死者最後尊嚴

▲ 黑幫大哥洗心革面成遺體修復師。

台鐵太魯閣號嚴重出軌，造成50人死亡、逾210人受傷。事故發生後，義務組織「76行者遺體美容修復團隊」過百名遺體修復師，馬上前往災區協助修復罹難者遺體，功德無量。「76行者」由遺體修復師陳修將創立，充滿善心的陳修將其實有著曲折的人生。

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陳修將曾接受TOPick專訪透露，年少時的他曾是黑社會大哥，多次入獄，但後來洗心革面，決定找一份對社會有貢獻的工作，變成人人尊敬的遺體修復師。

▲ 陳修將望以自己的專業幫助更多人。（楊宛茜攝）

雖然如今身型彪悍又佈滿紋身，但陳修將指自己在讀書時期經常被人欺負，唯有以打架、爭執的方式保護自己。國中後輟學的他十多歲時已擁有槍械，為求「上位」可以不擇手段，把人斬至重傷。

每天都想著讓自己早一點有機會可以上位，為求表現甚麼事情都敢做，包括有大哥叫我們殺人，為了錢殺人、為了大哥殺人，這些事情我們都搶著去做。

那時，媽媽常常為了他向別人道歉，但他仍沒有悔疚感，甚至跟媽媽說：

我不想讀書了，我想混黑社會，想賺很多錢。

投身黑社會後，他先後坐過5、6次監，最後一次因為違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪入獄近6年，出獄時已29歲。重投社會時，他曾一度因找不到工作而重操舊業，後來終醒覺當黑道大哥並不是一條長遠可行的路，便決定金盆洗手，並與當時的女友（現為妻子）一起加入殯葬業。

▲ 陳修將與太太同為遺體修復師。(TOPick記者攝)

因為我以前做了太多錯事，我不想再做增加社會負擔的事，想以我的專業幫助更多人，做對社會更有意義的事。

由用刀砍人 到用刀修復遺體

剛入行的陳修將與妻子由低做起，拜師學化妝等技巧。後來他目睹前輩處理遺體時猶如殺雞宰鴨般，「不把人當成人」，令他有感老一輩的做法對死者不尊重，因而決心成為遺體修復師，讓死者有尊嚴地離去。他會用心代入死者的角度，想著如果自己是死者，會希望如何被別人對待。

我以後不想再看到有死者的身體，被過去那種不好的方式隨意處理。我會讓自己融入在亡者的角色中，跟亡者站在同一個角度。

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與遺體化妝師不同，為了修復遺體，陳修將需額外學習人體器官、血管分佈，為此他一一拜訪特效化妝師、電影道具師甚至外科手術醫生，又會不時在家中做實驗、研究藥水、彩妝用品等，務求將所學的技術、知識、理論結合並應用。

如果有缺損，我們會用矽膠或不織布包裹棉花，做器官定位。如果斷肢就會做義肢。

▲ 陳修將會親手製作義眼片。(楊宛茜攝)

萬一眼球、牙齒有損傷，陳修將都會預備親手製作的義眼片及假牙，盡量讓死者能完整地離開。

由為錢拼命的黑道大哥 到免費行善的遺體修復師

陳修將並沒忘記入行初衷，他一直希望做對社會有意義的事。

▲ 陳修將希望做對社會有意義的事。(受訪者提供)

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2014年，台灣短時間內發生澎湖空難及高雄氣爆，雖然本來就有主動到現場幫忙的幾位殯葬同業，但有感於單打獨鬥的力量有限，陳修將決定組成「76行者」，一聲號召下，多達約200人響應。自此，每逢台灣出現嚴重災難或事故，「76行者」都會免費為罹難者修補遺體，不求回報。

▲ 「76行者」成員。(楊宛茜攝)

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「76行者」修復師的偉大付出，常被外界稱為英雄和人間菩薩，對此陳修將認為這個稱謂太沉重也受不起，因為團隊助人時沒想過要得到任何回報、利益，他們也不是聖人：

今日有條件為人付出，該感謝的是我們，而不是別人。因為是老天、社會讓我們能豐衣足食，或讓我們生活不至於淪落到顧不上生活條件。

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記者：楊宛茜