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【中環新蒲點】置地廣場地庫打造中環新潮蒲點　BELOWGROUND集時裝電玩藝術打卡必到

休閒消費 18:19 2021/04/07

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「逆時車站」展覽出現了一條列車，是最佳打卡點。（商場提供）

中環的置地廣場向來都是名店集中地，不過，近日場內卻增添了一個風格完全不一樣的潮流地帶BELOWGROUND，顧名思義它就出現於地庫一層，除了有藝術品、古董錶，還有電玩、漫畫、古著等看似格格不入的項目，還有由JPS畫廊舉辦的「逆時車站」展覽，為商場帶來耳目一新的感覺。

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除了是時尚潮流及街頭文化的集中地，BELOWGROUND更包含了不少藝術元素，大家必定要到JPS畫廊舉辦的「逆時車站」展覽參觀，現場變成了一個紐約地鐵車站，不但會出現地鐵車卡，還有巨型壁畫、塗鴉及雕塑，由幾位新生藝術家Cope2、Afa Annfa與Chino Lam共同打造，絕對是打卡熱點。

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在AV BELOWGROUND限時概念店內，可找到多款90年代的遊戲收藏品，由大家熟悉的街頭霸王和超級任天堂經典遊戲機，至First 4 Figures模型及遊戲音樂影帶都有，現場甚至有街機供大家耍樂。當然少不了潮店Asterisk、Awake NY Community Store和潮牌Saint Michael等，多個的聯乘系列及限量產品都在此發售，不容錯過。

大家還會發現BELOWGROUND出現了一幅watch wall，這個是Horoloupe's Time Capsule區域，由腕錶平台Horoloupe和專業古董腕錶店Ivan's Watches提供了多枚的經典古董腕錶，品牌全數來自最大熱的名字，包括勞力士、愛彼、Patek Philippe，喜歡的話當然可以即時買走。

記者︰梁靜詩

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