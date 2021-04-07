【變性美女】泰國徵兵選拔現變性選美冠軍 質疑為什麼不能有變性軍人【多圖】

▲ 泰國徵兵現場美女雲集，變性選美冠軍現身成全場焦點。

泰國每逢4月都會舉行徵兵抽籤，當地法例規定年滿21歲的男子須參加，被抽中的人需在軍隊服役2年。每年除了有從事各行各業的小伙子到場，還不乏跨性別人士，可謂「美女雲集」。而4月1日的選拔會場，更迎來一位變性選美比賽冠軍，長相甜美的她一出現即成為全場焦點。

據外國傳媒報道，彭世洛府徵兵選拔於4月1日正式開始，合符資格人士都必須到場進行抽籤，除了一班年輕男生，現場亦有2位跨性別美女，當中23歲的娜麗薩更是變性選美比賽冠軍，她頂著一頭飄逸長髮步入會場時，即引起不少騷動。

娜麗薩的出身性別為男性，後來透過手術變性，她憑著甜美外貌和魔鬼身材，在多個變性佳麗選美比賽中脫穎而出，摘下后冠。她指自己已經申請緩期抽籤3年，但由於今年已就讀大學4年級，並準備去實習教書，故前來處理放棄服兵役事宜。

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在當地，跨性別人士同樣需要登記抽籤徵兵，但軍方會向他們發出免服兵役證書。不過，娜麗薩卻在會場呼籲政府給予跨性別人士服兵役的權利，又指假如開放申請，會馬上報名。

我們有能力完成這些工作，軍中也有許多女性軍人，為什麼就不能有變性軍人呢？

往年的徵兵選拔亦有眾多變性美女現身會場，她們的美貌甚至不輸真正的女性，點擊即看圖輯：

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責任編輯：羅嘉欣