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【同心抗病】決定動手術割除3cm肛門腫瘤　金剛：我要去開刀啦！

娛樂 19:03 2021/04/07

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

金剛將於本月進行手術。

金剛與台灣女藝人小嫻相戀，上月兩人一起進行身體檢查，兩人不但同樣患有痔瘡，金剛更發現肛門有一個3厘米大的腫瘤，他於上周透露將於本月進行手術。

而現在於台灣的金剛，與女友每逢周末均會於夜市擺檔賣雞翼，當中有不少食客捧場，由於手術後要休養，故之後會暫停擺檔，金剛在IG發帖文著大家不用擔心：「等我康復啊！」

【慘痛經歷】金剛舊愛梁云菲曾被三男輪流性侵　受辱後再遭老翁荒野侵犯【有片】

金剛跟女友小嫻自嘲是「內痔情侶」。

金剛跟女友小嫻於墾丁大街擺檔賣雞翅，他於昨日（4月6日）在IG貼出跟女友的合照，更表示準備休息一段時間，當中他寫道：

謝謝客人幫我們拍的照片，也很感謝願意排隊等我們的客人，真的很謝謝你們，接下來我要去開刀啦，但是是小事就是肛門廔管而已，不用擔心喔，雖然被指診了三次..........🤔🤔🤔，接下來我們會休息二週至三週，等我復原了才能繼續煮雞翅給大家吃，感謝耐心等候的朋友們，等我康復啊！！

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【此情不再】與台灣女神梁云菲拍拖一年被分手　金剛貼黑白獨照悼念舊情：R.I.P

至於女友小嫻於本月5日表示兩人將會暫停擺攤，要休息兩至三星期，小嫻寫道：「因為金剛阿伯要開刀啊，我們會把身體養好，再跟大家見面喔！」

3月生日的小嫻，在許願時盼男友的肛門腫瘤是良性。

同場加映：林盛斌專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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