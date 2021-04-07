【非凡爸爸】遺體修復師犧牲陪伴子女時光　懂事兒體諒︰那邊的人比我更需要你

▲ 遺體修復師爸爸陳修將犧牲陪伴子女時光，分秒必爭去幫助罹難者。

台鐵太魯閣號事故造成51人罹難、逾200人受傷，在傷痛之中，「76行者遺體修復團隊」忍著悲傷，為罹難者處理最後一程。當中召集人、有「台灣送行者」之稱的陳修將是名爸爸，每逢台灣出現災難他跟團隊都會出現，即使犧牲了親子時光，他也沒怨言，更感謝家人支持，就連年紀輕輕的子女亦明白爸爸工作的意義︰「沒關係，那邊的人比我們更需要你。」

▲ 陳修將除了有名14歲兒子，還有一名4歲女兒。（徐穎彤攝）

黑社會金盆洗手回饋社會

「76行者」遺體修復團隊召集人陳修將年少曾輕狂，初中後輟學加入黑社會，在十多歲時已經擁有槍械，甚至為求上位，把人斬至重傷。在23歲坐牢近6年，至29歲重投社會。浪子回頭，他金盆洗手，與當時的女友（現時的妻子）一起加入殯葬業。至今大約11年，不斷在災後義務為罹難者修復遺體，不求利益和回報，只盼讓罹難者死後仍受尊重，為家屬重建希望。

陳修將到過無數災區，為了把握修復的黃金時間，經常不眠不休，分秒必爭。他沒有感辛勞，反而最苦是因工作而對家人抱歉和愧疚。太太會深深明白及支持他，因為她同為「76行者」核心幹部的修復師，2人經常一起出動趕往災區。太太知道現場一定要有陳修將坐鎮，因為生怕他不在場，工作可能會延誤、出現差錯，而陳修將是不允許現場有出錯。

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獲懂事兒子諒解

5年前，本來一家計劃新年期間到外地旅遊，卻突然發生維冠大樓倒塌事故，於是他們第一時間取消行程、機票、酒店到台南協助。整個新年，二人都沒有陪伴當時只有9歲的兒子。

抱著對兒子的歉疚，太太哭著打電話給兒子說：「抱歉、本來要陪你一起去旅遊的，沒辦法實現。」可是兒子的回答卻令二人一直無法忘懷：

沒關係，台南那邊的人比我更需要你。所以你們應該要留在台南，把事情好好的處理完再回來陪我。

▲ 陳修將非常愛錫4歲女兒。（圖片︰陳修將 facebook）

這句說話深深撼動了爸爸的心，能有如此懂事的兒子，他十分感動。如今兒子亦已14歲了，繼續支持爸爸的工作。

掛念4歲女兒

近日面對台鐵太魯閣號的遺體修復工作，陳修將身心俱疲，尤其面對修復最小、年僅4歲的小妹妹最心痛不捨。4歲女童的遺體軀幹部位受損嚴重，脊椎骨有分開斷裂，團隊要將她的內臟歸位，是修復難度最高的一具遺體，連夜共花了15小時才完成。陳修將心痛道︰

我自己也有個4歲女兒，深知做父母的看到孩子變成那樣，內心會有多痛、多煎熬。面對這些大體，看著家屬的眼神，大家就算熬紅眼，拼命也要讓罹難者在最後一程上，用最有尊嚴的姿態離開。

▲ 近日分享了女兒初出世的BB照，表示很想她。（圖片︰陳修將 facebook）

陳修將在昨日（6日）在facebook再分享2017年一則帖子，當時的帖子是寶貝女兒的BB照，爸爸忍不著表示很掛念女兒︰

孩子的笑容是世上最甜的糖！我好想妳……

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此外，陳修將曾分享過在花蓮地震之時，孩子才剛滿1歲，那時接到消息，他和妻子馬上趕到現場，那次是他們第一次和孩子分開那麼久。孩子平常非常黏爸媽，睡覺都要一起睡，結果那時要分開，十分不捨。幸好，他的媽媽和岳母都會全力支持，幫忙照顧孩子，讓陳修將至今可以義無反顧投入義務工作。

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責任編輯︰王明芳