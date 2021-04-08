新冠疫情去年腦膜炎雙球菌感染錄零確診　兒科醫生憂疫後確診個案急飆

▲ 兒科醫生李卓漢擔心新冠疫情一過，市民生活復常後，或會令腦膜炎雙球菌個案急增。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情下傳染病趨減，有兒科專科醫生指本港年均腦膜炎雙球菌感染不足10宗，去年更是全年「零確診」，相信與戴口罩、減少群體活動等防疫措施有關，惟擔心新冠疫情一過，市民生活復常後，或會令腦膜炎雙球菌個案急增，又警告一旦受感染最快可於24小時內「上腦」，籲市民如安排子女到外國留學前，可先接種預防疫苗。

根據葛蘭素史克(GSK)過去2個月訪問近5000名英國、美國、法國、德國及意大利等8個地區家長，發現近半家長表示，疫情期間子女接種腦膜炎雙球菌疫苗計劃需取消或延遲；大部分因受當地封城或留家令，其次為擔心於公眾地方感染新冠肺炎，亦有家長指需忙於照顧染疫家人或自己。

本港腦膜炎雙球菌感染不算常見，根據衞生防護中心數據，平均每年只有約低於10宗，不過2019年卻突然急升至14宗，去年全年卻回落至一宗也沒有。兒科專科醫生李卓漢形容，本港腦膜炎雙球菌感染宗數平穩，未知何故前年宗數急增，惟去年錄得「零確診」，相信與防疫措施，少群體活動及戴上口罩有關。

他解釋，腦膜炎雙球菌屬細菌性感染的腦膜炎，小童至成人、幾歲到80多歲都有機會受感染，帶菌者未必有症狀，惟於鼻腔內帶有的細可透過社交活動，口水鼻水傳播，另一傳播途徑是於泥地普遍存在的環境因素：「本港好少泥地，所以外國個案會較多一點。」

李卓漢稱，入侵性腦膜炎雙球菌感染可於24小時內上腦，首4至6小時會如傷風感冒的流鼻水症狀，12小時後就會周身骨痛、發燒及疲倦、20小時後病人會感渾沌，亦會有畏光、出紫斑等情況；可處方抗生素治療，大多數病人警覺性高，可及早求醫，惟仍有2成病人出現癲癇、腦積水及智力受影響等後遺症。

他坦言，本港疫情下求診及接種者亦減少，惟擔心新冠疫情一過，市民生活復常後，或會令腦膜炎雙球菌等個案急增，部分需接種疫苗的兒童接種小兒痲痺、水痘、痲疹針都延誤，提醒家長需盡快為兒童接種，視乎兒童曾接種的劑數及已隔多久時間，或需重新接種疫苗。

至於需否接種腦膜炎雙球菌疫苗，李卓漢指市面上有預防腦膜炎雙球菌的疫苗，每劑約千元，視乎不同疫苗種類接種2劑至4劑不等，最早可於2周歲大已可接種；內地早已規定兒童需接種，過往亦不乏內地家長帶小朋友到港接種，而本港家長對此症認識趨增，近年亦見更多人接種，建議如須到海外留學的學生，可於出發前先接種。

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記者：陳正怡