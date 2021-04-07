【的士保費】的士保費急升業界不滿　倡設意外索償資料庫減交通風險

▲ 的士保險費用在過去一段時間急速上升。(資料圖片)

的士保險費用在過去一段時間急速上升，引起業界不滿。立法會交通運輸業保險事宜聯合小組委員會今（7日）開會討論有關情況，的士業指保險公司不斷增加保費和墊底費，藉以收回成本和損失不合理，增加車主的財政負擔，無助承保的士之保險業務穩定及健康地發展，建議建立的士交通意外和索償資料庫藉查閱司機過往駕駛紀錄等，讓車行及車主警惕不良紀錄的租車司機，從而減低發生交通意外之風險。

議員陳恒鑌質疑， 的士業在過去數年意外數字變化不大，但保費卻接連上升，委員會主席易志明補充指，於2019年第一季、第三季及去年11月，各增加30%、60%以及15%，導致車行經營困難、車租上升，易志明指出，業界希望建立一個交通意外和索償資料庫，方便知悉司機以往駕駛紀錄而決定租車與否。

運輸及房屋局副秘書長（運輸）黃珮玟表示，保監局資料顯示，的士保險業務在2005年至2020年期間，有11年均錄得虧蝕，又指由於司機未必完全固定租用同一車輛，而車主亦未必清楚「邊一更邊個揸緊」，擔心即使設立資料庫亦未必能減低保費。香港保險業聯會行政總監劉佩玲稱，歡迎建立有關資料庫，但前提希望業界合作，令更多司機加入有助評估。

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責任編輯：蘇文軒