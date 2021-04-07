【新冠肺炎】12日大男嬰確診情況穩定　當局料經家居照顧感染

▲ 張竹君相信，確診12日大男嬰料經家居照顧感染。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情似有緩和之時，今日（7日）新增8宗確診個案，6宗是輸入個案，另外2宗本地源頭不明個案，另有約10宗初步陽性個案，大多屬輸入個案，其中一宗屬源頭不明。

當局昨（6日）公布，一名12日大的男嬰確診，成為疫情自今最年輕的患者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名男嬰的其他家人亦確診，若他出世前因母嬰傳播感染，男嬰的其他家人應在較早時已感染。她又指，最早確診為男嬰父親，而母親無病徵，其他家人在本星期一才感到不適，相信男嬰有機會經由家居照顧受感染。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，該名男嬰情況穩定，會密切留意其情況，目前毋須使藥物治療，會觀察他臨床情況，包括飲奶情況等，院方亦會為男嬰進行血液測試和研究病毒載量，再決定治療方向。她又說，暫時男嬰是並非由母乳餵哺。

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記者：陳子謙