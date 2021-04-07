  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (週三) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】12日大男嬰確診情況穩定　當局料經家居照顧感染

社會 18:44 2021/04/07

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

張竹君相信，確診12日大男嬰料經家居照顧感染。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情似有緩和之時，今日（7日）新增8宗確診個案，6宗是輸入個案，另外2宗本地源頭不明個案，另有約10宗初步陽性個案，大多屬輸入個案，其中一宗屬源頭不明。

當局昨（6日）公布，一名12日大的男嬰確診，成為疫情自今最年輕的患者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名男嬰的其他家人亦確診，若他出世前因母嬰傳播感染，男嬰的其他家人應在較早時已感染。她又指，最早確診為男嬰父親，而母親無病徵，其他家人在本星期一才感到不適，相信男嬰有機會經由家居照顧受感染。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，該名男嬰情況穩定，會密切留意其情況，目前毋須使藥物治療，會觀察他臨床情況，包括飲奶情況等，院方亦會為男嬰進行血液測試和研究病毒載量，再決定治療方向。她又說，暫時男嬰是並非由母乳餵哺。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】10歲非港人男童巴基斯坦返港後確診　張竹君：跟隨父母返港可允許
今日 17:19
【新冠肺炎】10歲非港人男童巴基斯坦返港後確診　張竹君：跟隨父母返港可允許
【新冠肺炎】屯門友愛邨愛暉樓3座7旬老婦初步確診　昨午跌倒受傷入院經篩查檢測後呈陽性
今日 16:43
【新冠肺炎】屯門友愛邨愛暉樓3座7旬老婦初步確診　昨午跌倒受傷入院經篩查檢測後呈陽性
【新冠肺炎】屯門醫院7旬老婦初步確診　同病格7名病人被列為密切接觸者須檢疫
今日 16:47
【新冠肺炎】屯門醫院7旬老婦初步確診　同病格7名病人被列為密切接觸者須檢疫
【新冠肺炎】今日新增8宗確診個案　包括2宗源頭不明本地個案
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增8宗確診個案　包括2宗源頭不明本地個案
新冠肺炎疫情 張竹君 衞生防護中心 家居 疫情 傳染病 何婉霞 衞生署

最高瀏覽

【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
12:43 2021/04/06
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶
12:33 2021/04/06
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶