《水行俠》導演監製《真人快打》　溫子仁：滿足舊粉絲和新觀眾

▲ 《真人快打》

改編自同名超人氣格鬥電玩遊戲的電影《真人快打》（Mortal Kombat），由《水行俠》（Aquaman）、《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）的溫子仁(James Wan）擔任監製。

溫子仁透露自己本身也是此電玩遊戲的粉絲：「對上一部根據《真人快打》遊戲改編的電影已是25年前，很多粉絲都期望著新一部電影誕生，我作為遊戲及舊版電影的支持者，也希望有新版本出現，以當今嶄新的拍攝科技更逼真地重新打造一部集奇幻、暴力、血腥於一身的電影。」

他並補充：「我們要滿足舊有的粉絲和新的觀眾，而不是重拍1995年的版本，所以必須要有一個扎實的故事，令即使不認識原版遊戲的人也能投入其中。」

導演西門麥古德（Simon McQuoid）表示，忠於原著電玩遊戲以滿足忠實粉絲的期望固然重要，但同時亦要令不熟悉電玩的觀眾也能享受其中。

要忠於原創的其中一個要點，就是原汁原味呈現電玩中的暴力元素和美學，而各個人物都有其鮮明的背景故事和動機，每一場對決都是合情合理，而觀眾亦會替他們所喜歡的人物而緊張。

西門麥古德稱，電玩遊戲中不少經典人物如蠍子和絕對零度都會在電影中登場，而且他們的服裝、造型、口頭禪、舉手投足，都會忠於原創、一絲不苟地呈現出來。

導演並說：「粉絲們都投放很多時間、金錢和注意力於這遊戲上，而且對人物也有很深厚的感情，所以編劇一定要尊重他們的喜好，同時也要關顧新觀眾的需要，而這劇本則做到了以上兩點，在刺激官能的動作與暴力背後也蘊含情感、靈魂和人性，每個人物都是很立體，有血有肉，為他們重視的東西而戰。」