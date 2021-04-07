【失蹤人士】15歲少女及5旬漢先後於香港仔失蹤　警籲市民提供消息

▲ 15歲少女丁詩怡（左）及57歲繆志德（右）先後於香港仔失蹤，警方呼籲市民提供消息。（警方提供圖片）

警方今日（7日）表示，一名15歲少女及一名57歲男子先後於3月底及4月初在香港仔失蹤，呼籲市民提供消息尋人。

警方指，失蹤的15歲少女叫丁詩怡，身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她於3月30日上午離開其位於東勝道的住所後便告失蹤，其家人於下周四（1日）向警方報案。

警方稱，另一名失蹤男子為57歲繆志德，身高約1.65米，體重約59公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑白髮。他上周五（3日）上午離開其位於利東邨道的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案，最後露面時身穿黑色長袖外褸、黑色長褲及藍色拖鞋。

警方呼籲，任何人如有兩名失蹤者的消息或曾見過他/她，請致電2860 1040或9886 0034或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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記者：陳曉瑩