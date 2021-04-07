【8.31集結案】黎智英楊森李卓人認罪　法官押後至4月中與8.18案同日判刑

▲ 李卓人今午向法庭呈上書面求情信，續准保釋至4月16日判刑。馮漢柱攝

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森及職工盟秘書長李卓人，涉於2019年8.31參與於灣仔修頓球場起步的「為香港罪人祈禱大遊行」，3人同被控明知而參與未經批准集結罪，今（7日）於區域法院認罪。大律師替李卓人求情後指，李欲解僱律師並親自陳詞，遭法官批評不恰當並拒絕，李最後呈上書面求情信，當中引用美國已故大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsberg），「法官會持續思考及改變」（Justice will continue to think and change），李明言法官應與時並進。法官胡雅文聽取求情後，押後至4月16日與8.18集結案同日判刑。

3名被告為壹傳媒創辦人黎智英（73歲），港大社會行政學系助理教授楊森（73歲），及職工盟秘書長李卓人（64歲）。

代表李卓人的大律師黃宇逸今午求情時指，本案的遊行和平進行，沒有人於事件中受傷，歷時亦不足1小時，而且屬於公民抗命，與周庭涉6.26包圍警總案例比較，該案涉近900人參與，且歷時9小時，故不能直接引用該案作判刑參考。

黃宇逸求情後指，李欲解僱律師並親自陳詞，法官胡雅文指黃在求情中途才提出，批評做法不恰當，並指她願意接受被告書面求情信，但不能容許他利用法庭時間演說。李卓人最後呈上書面求情信指，雖然他認罪，但他認為自己爭取和平遊行權利並無做錯。

根據李於求情信指，他深受曼德拉（Nelson Mandela）影響，並由1978年開始爭取勞工權益及民主。他看見港人受強權壓逼而深感痛苦，很多人受傷、入獄或流亡，基本人權被剝奪，民主不斷倒退。

李又指明白法官堅持法治理想，他亦欣賞已故大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsberg）爭取男女平權的努力。李引用金斯伯格的一句說話「法官會持續思考及改變，希望即使今天的法庭有盲點，明天將會睜開眼」（Justice will continue to think and change. I am ever hopeful that if the court has a blind spot today, its eye will be open tomorrow）。李明言法官應與時並進，法庭應該睜開眼直視人民苦難。

法官胡雅文聽取求情後，控方反對3名被告保釋，法官聽取雙方陳詞後，決定續准楊森及李卓人保釋，其中楊須交出旅遊證件，黎智英則因另案續被還押。法官將判刑押後至4月16日下午，同日上午則就黎智英等共9人涉及8.18組織及參與未經批准集結罪聽取求情及判刑。

李卓人於庭外表示自己將會就8.18案上訴，而本案則因考慮到節省資源而選擇認罪。

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記者：林欣樂