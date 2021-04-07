教大與社企辦「心腦加油站」訓練大學生支援有精神健康需要中學生　逾80大學生任推廣大使

▲ 逾80名大學生獲委任為精神健康大使，向本地大專學生推廣精神健康。（受訪者提供）

香港教育大學與社企合辦的「心腦加油站」（Mind and Study Matter）計劃展開，將安排受專業訓練的大學生及畢業生，為有精神健康需要的中學生，提供補習及輔導服務，成為他們的良師益友。首場推廣精神健康Hackathon活動，已於上周六（3日）舉行，逾80名大學生獲委任為精神健康大使，負責向本地大專學生推廣精神健康。

「心腦加油站」是非牟利組織Asian Charity Services舉辦的「心『腦』歷程‧從『心』開始」計劃得獎項目，獲滙豐私人銀行客戶贊助，由教大主導、社企Edge Development Centre協辦。

計劃負責人、教大特殊教育及輔導學系副系主任潘紀恩致辭表示，希望拓展「樂信好牧人計劃」理念，將有特殊教育需要（SEN）小學生的補習服務，推展至有精神健康需要的中學生，由受專業訓練的大學生及畢業生，為中學生提供補習及輔導服務，成為他們的良師益友。

獲邀出席的中文大學逸夫書院院長梁耀堅指出，抑鬱症即使隨着科技進步有許多醫學方法可以減輕症狀，但在年輕一代仍很普遍，出現率不跌反升，反映以醫學模式為主的治療方法或許治標不治本。多名心理學家和精神科醫生亦獲邀出席，而該活動亦獲樂信兒童醫療及教育基金會贊助，向所有在場嘉賓及精神健康大使送出防疫套裝。

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活動參加者以小組形式，在心理學家及精神科醫生引導下，在短短45分鐘內，構思向大學生推廣精神健康的活動，包括討論確實計劃丶時間表丶所需資金和物資等，完成構思後，再向嘉賓評判、一眾精神健康大使及網上直播觀眾匯報。匯報期間透過Instagram和Facebook平台進行直播，由嘉賓評判丶現場參賽精神健康大使以及網上觀眾參與投票。

3組獲選活動提案分別名為「Me for you」丶「Bond緊你 Bond緊你」及「飄流平」，有關提案將進一步改良，在5月份通過「The "Mind Mappers" Project」於各大專院校推行。

Edge Development Centre總監暨香港教育心理學家公會董事蔡博麒亦在活動上講解「PERMA幸福五元素」，包括正面情緒（Positive Emotions）、投入感（Engagement）、正面人際關係（Positive Relationships）、生活意義（Meaning）及成就感（Accomplishment）。他亦宣布，將於新學年開展全港首個心理學實習進修計劃，招募心理學本科畢業生，提供跟隨心理學家實習的機會及專業培訓，增加臨床經驗，協助心理學畢業生預備未來的就業路向。

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責任編輯：馮琪雅