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【最熱3月】天文台錄3月為有紀錄以來最熱　平均最高氣溫24.8度較正常值高2.9度

社會 19:38 2021/04/07

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天文台指，過去的3月平均最高氣溫為24.8度，是有紀錄以來最高。（資料圖片）

過去的3月本港天氣異常溫暖，天文台指，3月全月最高氣溫是3月20日下午，達29.7度，是有紀錄以來的春分。而3月的平均最高氣溫、平均氣溫及平均最低氣溫分別為24.8度、22.0度及20.2度，各較其正常值高2.9度、2.5度及2.6度，全部都是有紀錄以來最高。

天文台又指，3月遠較正常少雨，全月只錄得3.5毫米雨量，是正常值75.3毫米的約5%，是有記錄以來3月份的第四低。

天文台解釋，本港3月較少受到來自北方的冷空氣影響，天氣持續異常溫暖。在陽光充沛及微風的情況下，天文台錄得的氣溫在3月20日下午上升至全月最高的29.7度，亦是有記錄以來最熱的春分。而受一股溫暖的偏南氣流及一個位於南海北部的高空反氣旋影響，香港於3月底普遍晴朗，下午天氣炎熱，3月30日的日平均氣溫為26.6度，是有記錄以來三月份的最高。此外，3月30日及31日的最低氣溫均為25.3度，兩者皆是有記錄以來3月份的最高。

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記者：徐紹軒

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