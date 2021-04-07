【雪卡毒中毒】兩人於荃灣楊屋道街市買燕星斑煲湯進食後疑中毒　1人現口腔麻痺

▲ 兩人於楊屋道街市「新有利海鮮」購買燕星斑煲湯進食後疑「雪卡毒」中毒。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，2名本地女子於荃灣楊屋道街市「新有利海鮮」購買燕星斑煲湯進食後懷疑「雪卡毒」 中毒，入院留醫後情況穩定，其中1人曾出現口腔麻痺。衞生署已通知食環署有關事件，調查仍在繼續。

中心表示，個案涉及兩名年齡分別34歲及66歲女子，她們在剛過去的周日（4日）在荃灣楊屋道街市「新有利海鮮」購買了燕星斑，翌日（5日）將魚煲湯烹煮，在家晚膳期間進食該魚，約6至7小時後出現腹痛、腹瀉等「雪卡毒」中毒病徵，66歲女病人更出現口腔麻痺，二人翌日（6日）到廣華醫院急症室求醫，入院接受進一步治療，現時情況穩定。

中心發言人指，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關，這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。



發言人解釋，魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素，受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。



發言人說：

大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統；而煮食不能將毒素分解。

中心提醒，要預防雪卡毒素中毒，市民應：

減少進食珊瑚魚；

每餐只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；

進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位；

進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵；

一旦出現病徵，應及早治理；及

應在有牌照及信譽的海鮮檔，購買珊瑚魚；不要購買來歷不明的魚。

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記者：陳曉瑩