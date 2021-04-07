【中醫院】將軍澳中醫醫院工程涉86.2億元開支　料2025年第二季起分階段投入服務

▲ 港府將出資興建位於將軍澳的首間中醫醫院，立法會衞生事務委員會文件最新顯示，有關項目佔地約4.29萬平方米，估計擬建工程涉及約86.2億港元開支。(經濟日報資料圖片)

港府於2017年施政報告中宣布，將出資於將軍澳興建首間中醫醫院。港府今日向立法會衞生事務委員會提交文件披露，有關項目佔地約4.3萬平方米，估計擬建工程涉及約86.2億港元開支，當局亦會加設一項逾8,000萬元的非經常開支，以在中醫醫院籌備開院期間聘用相關專業人員和服務；相連的政府中藥檢測中心的工程費用則約為20.05億元。當局計劃在財務委員會批准撥款後開展兩項工程，及預計約4年內完工，預期中醫醫院可在2025年第二季起分階段投入服務。

文件顯示，中醫醫院及檢測中心選址將軍澳百勝角路，預期兩項工程計劃會在獲得財務委員會批准撥款後約4年內完成施工。中醫醫院將採用公私營合作模式，由港府出資興建，並以招標方式挑選合適的非牟利機構作為承辦機構。服務契約的主要部份為10年期的醫院服務合約，而服務年期可延長不多於5年，另加開院前約3年半的開院籌備階段和6年的服務後年期。

當局除出資興建外，亦會提供所需的家具、設備及開發該院的資訊科技系統，以及撥款予承辦機構作開院籌備，估計開發資訊科技支援系統涉款逾3.8億港元。另外，政府會在醫院投入服務後，向其提供估計約10.44億港元的經常開支，用以支付政府資助的醫療服務、培訓和科研項目等。

政府又指，須支付承辦機構和營運機構在規劃及籌備階段的服務費，並外聘專家提供意見，估計合共要承擔8,044.5萬港元，期望醫院可在2025年第2季起分階段投入服務，並預計在開院後5年提供全面服務。

至於政府中藥檢測中心大樓的工程，有關工地佔地約1.72萬平方米，包括多個專項檢測中心實驗室、中藥標本實驗室及藥用植物園等，估計涉及約為20.05億港元開支。

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記者：洪芷晴