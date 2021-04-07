【Rolex手錶】勞力士2021年度新作全曝光　50周年版Explorer II 鑲鑽Day-Date Datejust全面優化【內附多圖】

▲ 勞力士2021年度新作全曝光。

雖然去年勞力士因為疫情關係加上錶展臨時取消，令年度新錶發布由以往的4月推遲到9月並改為網上形式進行，不過今年業界可說已經「從回正軌」，勞力士官方網站就在今天突然上載了最新力作，宣布全面革新的Explorer II已經正式登場！而各位女士亦有好消息，品牌今年加推多款女裝錶，顏色搶眼加上鑲鑽款，非常漂亮。

市場向來都愛推測勞力士每年的新作，而今年要當神算其實沒難度，因為品牌的官方網站早前便釋出了一條新短片，片中隱約可見招牌「BENZ」時針和日曆放大鏡，還有充滿探險意境的高山低谷片段，種種線索都跟Explorer脗合，最重要是今年正是Explorer II的50周年大日子，因此品牌推出新版Explorer II的機率相當高，而結果一如大家所料，50周年全新版本Explorer II正式面世。

▲ 50周年全新版本Explorer II正式面世。（官方圖片）

Explorer II 誕生50周年 $66,400

Explorer系列有如探險、極地的代名詞，皆因腕錶的功能達至專業強悍標準。於1971年面世的腕錶，在2011年在設計上進行過一次革新，錶殼直徑42毫米，搭載3187型機芯，與Explorer I相比，Explorer II多了一枚代表性的橙色指針，可顯示第二時區的時間。錶圈上也有24小時刻度，加上日期顯示，特色箭頭形24小時指針和鐘點標記塗上Chromalight夜光物料，性能強大可靠，完全為切合探險家的需要。

早幾年勞力士先後為幾個旗艦運動系列Daytona、GMT-Master II、Sea-Dweller及Submariner升級，換入最新高性能優化機芯，還將精鋼外圈換上陶瓷圈，但全新Explorer II今回的改動看來相當保守。

新、舊作在外觀上大致相同，42毫米精鋼錶殼只經微調，而尺寸依舊不變。內裏配備3285型機芯，此新一代機芯於2018年推出，全由勞力士研發製造，高效可靠，不受磁場干擾，抗震力更比傳統機芯強。

新錶的蠔式錶帶改為搭配勞力士設計並獲得專利的摺疊蠔式保險釦，帶釦亦安裝了品牌研發的易調鏈節，佩戴者可輕易延長錶帶約5毫米。防水100米。既然性能升級了，售價當然跟隨，由原先的$64,700加至$66,400。

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Explorer 錶殼縮減至36毫米 $84,500

Explorer也有新作，錶殼尺寸由39毫米縮小為1953年首度出現時的36毫米版本。金鋼配黑面組合，經典的3、6、9數字依然是焦點，換入強化版3230型機芯，獲頂級天文台精密時計認證，確保腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。

Day-Date 36 閃爆登場

勞力士每年都不乏閃爆的blink blink新作，今年女士們應該很高興，3款全新Day-Date 36的錶盤、錶殼、錶耳及錶冠都鑲滿鑽石，全採用上貴金屬製造，分別為18k黃金款、18k白色黃金款與18k永恒玫瑰金款式，錶帶跟琺瑯羅馬時標顏色一致，漂亮搶眼，內置3255型機芯。

▲ 18k黃金款Day-Date 36。（官方圖片）

Datejust 36 清新棕櫚葉圖案 $55,000

叫人眼前一亮的Datejust 36，有蠔式鋼款配備銀色棕櫚葉圖案錶面；另有黃金鋼款，搭配金色棕櫚葉圖案錶面及蠔式錶帶；永恒玫瑰金鋼款，配備銀色棕櫚葉圖案錶面，搭配紀念型Jubilee錶帶；黃金鋼款，配備金色坑紋圖案錶面，全部搭載製錶技術領先的3235型機芯。此腕錶於1945年問世，是世界上首款在3點鐘位置設日曆窗的自動上鏈防水天文台認證腕錶。

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Lady-Datejust 極致奢華

嫌Day-Date 36還未夠貴氣？新款Lady-Datejust一定適合高貴的你。錶殼兩側與錶耳共鑲嵌158顆圓形鑽石，外圈鑲嵌44顆圓形切割鑽石。元首型President錶帶鑲嵌596顆鑽石。錶面密鑲291顆鑽石，搭配優雅的18k黃金黑色羅馬數字。小巧玲瓏的28毫米錶殼，搭載製錶技術領先的2236型機芯，內、外兼備。

記者︰梁靜詩