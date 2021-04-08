【塘西風月史】百年前歡場灣仔春園街俗稱大冧巴　老報人追尋港大險遷校避妓寨歷史【內附多圖】

▲ 資深老報人陳青楓在游走港九風月地對照今昔的過程中，最令他難忘的，就是追尋香港大學險些因為避妓寨而遷校的歷史。

塘西風月與香港大學，在百年前居然扯上關係，香港大學幾乎因為塘西妓寨而遷校？

資深老報人陳青楓，最近再添新著，以《香港百年風月變遷》為書名，敘述過去百年間香港的歡場變化，實則也是敘述香港這百年來的社會及生活變化。在游走港九風月所在地對照今昔的過程中，最令他難忘的，就是追尋香港大學險些因為避妓寨而遷校的歷史。

港大險些遷校到麼地道？

1907年，時任港督盧押倡建香港大學，獲富商，大企業、本地及海外華人領袖廣泛支持，瞬即募集充足經費，3年後即奠基建校。

到了1923年，有港紳認為，港大校址太接近塘西風月地，恐怕影響學習情緒，為了讓學子專心學業，倡議把大學搬到九龍。

▲ 圖片正中位置是聯陞酒店，即現今港鐵香港大學站所在，右旁一列樓房便是三間妓寨。（被訪者提供）

陳青楓表示，據悉當時有建議遷校到九龍麼地道，不過因為反對聲音不絕，最終決定原址不遷。

「反對遷校者認為，如果學生不定性、心野而又喜狎遊的話，即使校舍在深山野嶺還是會把持不定；相反，若學子心定，即使身在歡場又如何？最重要還是教育本身。」他笑笑說，看到這些反對遷校的歷史記錄，也登時拍案叫絕，這不正是紅塵修道麼？

春園街妓寨的大冧巴

風月十三劃，勾出七情與六慾。風風月月，紅塵滾滾，糾纏人生的，無非七情六慾；匆匆空空，紅魚青磬，了悟俗世的，捨得六慾七情。

▲ 百年前的春園街，俗稱「大冧巴」，是妓寨所在。（被訪者提供）

1962年，16歲的陳青楓投身報行，先後服務《晶報》、《田豐日報》、《新晚報》、《香港商報》及商務印書館，現為妙法寺文教發展總監，與他相識四分一個世紀，閒時傾佛偈論書畫，如今對坐笑談風月，感覺有點錯摸，非關鹹濕，倒是吾等凡胎俗骨一課紅塵修行。

「早在香港開埠之初，已經春色無邊，老實說，凡人聚居之處，自然少不了風月。不過，風月也有兩種說法，一指飲飲食食之社交場合，另一則直指性交易。」陳青楓說，他在梳理香港百年風月史的過程中，也特意回到現場走走看看，對照今昔，感慨良多，從中瞥見風月場所的種種悲歡離合，同時也是社會各個生活層面的側寫，而風月場所的遷移路線與興衰，也是整個香港社會的發展歷程。

點擊圖片對照香港百年風月今昔：

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不少人認識香港風月歷史，都從石塘咀開始，這是由於張國榮及梅艷芳主演的《胭脂扣》膾炙人口；但事實上，要數說香江百年的花國韻事，倒要從灣仔春園街說起。

百年前的春園街，俗稱「大冧巴」，該處本為碼頭，洋人進出頻繁，乃洋人活躍的煙花地，妓寨華洋雜處，梯間旁都顯著地寫上大大個門牌號碼，老馬自然識途矣。

▲ 陳青楓說，位於鰂魚涌的二伯公大聖廟，當時有不少阿姑專程來上香，箇中也有段古。（葉翠華攝）

塘西養活當時香港一成人口

陳青楓指出，除春園街外，中環擺花街旁的巷里也進駐不少洋妓，由於洋漢喜送花，故花檔也成為風月行業衍生而來的生意。此外，太平山區，即上環荷李活道、太平山街一帶亦是娼盛之地，人慾横流，衛生環境惡劣。惟自1894年，香港爆發鼠疫，公共衛生響起警號，政府決意整頓，剷平太平山區，重新規劃，風月事業遂東移到水坑口一帶。

「水坑口附近就是當時的商業區『南北行』，很多商人出入，故茶樓酒家林立。南北行旁的Jervois Street舊稱乍畏街，後來易名蘇杭街，一來因臨海方便商船落貨，成蘇杭絲調集散地，也因妓館雲集造就婦女衣飾、美容、絲綢布料的生意。至於石塘咀的繁榮娼盛，則始於1903年，當時政府下令水坑口的風月場所，須在3年內全遷到西環石塘咀。」

▲ 圖為金陵酒家，1922年梅蘭芳應香港太平戲院邀請來港，何東爵士胞弟何棣生便席設金陵款待梅氏。（被訪者提供）

據陳青楓說，石塘咀很快便建立風月事業的規模，現今港鐵香港大學站位置，就是當時的聯陞酒店，右旁一列樓房有三間妓寨。塘西最高峰期的大小妓院有五十多家（還未計私竇）、妓女二千多名，加上其他工作人員，總計四五千人，以當時香港人口四五十萬來說，此處勞動人口已佔了一成，當中牽涉了不少家庭的生計，這是社會生活面貌的另一個反映。

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曾拍電影的塘西阿姑

《香港百年風月變遷》一書中，還提及高街的色情女子茶檔、西環五臺山的塘西阿姑私竇、餐室鴛鴦座、黑房沖曬、美女擦鞋、女子理髮等風月掌故，還論及風月畫報、塘西阿姑的藝名，其中提及塘西妓女「素梅」，名噪一時，1956年「塘西舊侶」羅澧銘在報章連載的《塘西花月痕》也寫過她一筆（見第一集第四節：〈歷盡滄桑一素梅〉）。

素梅生得好容貌，不少濶佬拜倒裙下，爭送火鑽鈔票。1936年，素梅曾出資拍電影，以「黃唯麗」的名字做女主角，其中一部名為《可憐秋後扇》，演出者包括桂名揚、徐柳仙等。可惜，素梅因染上毒癮，加上藝術天份欠奉，無緣於影壇留名了。

▲ 素梅是塘西紅牌阿姑，曾出資登上大銀幕，飾演丈夫有外遇的良家婦女。（被訪者提供）

末了，我問陳青楓，耳聞不少風月掌故，他本人又可曾流連花國？他靦腆一笑，答曰：去過舞廳一次咁多。「我年輕時的60年代，舞廳主要分3類，最高級為大廳，像杜老誌，是老闆級消遣的地方；其次為中廳，像梅方；再次一等的是黑廳。我曾去過梅方，說來真有點失禮。」

話說60年代末期，陳青楓在《晶報》寫影評，某日往銅鑼灣總統戲院看戲，惟戲碼不合心水，瞥見戲院後面一間舞廳，名曰「梅方」，咁大個仔未見識過，就膽粗粗推門而進。那是下午茶舞時段，帶位的場務員招呼入座，領來小姐。甫坐即問：「先生貴姓？」「小姓陳。」再問：「平日響邊庶玩多？」「無呀，打下乒乓波囉！」……兩句即露馬腳，小姐也知區區非識途老馬矣。陳青楓笑謂，不夠15分鐘即埋單走人，算是見識過風風月月吧！

記者：葉翠華