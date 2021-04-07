顯著降雨概率首現「中低」機會　天文台料未來2日雨勢有機會較大

▲ 天文台料本港未來2日雨勢有機會較大。梁偉榮攝

天文台晚上發出最新降雨預測，在九天天氣預報中新推的「顯著降雨概率」中，首次顯示本港未來一兩日有「中低」的降雨機會，評估香港明日(4月8日)稍後及星期五會有幾陣驟雨。但是，如果珠江口以西的雨區稍為偏東，本港雨勢將會較大。

天文台自3月23日推出九天「顯著降雨概率」預報以來，本港並未受顯著降雨(即廣泛地區日累積雨量達到10毫米)影響。直至今日(4月7日)，九天天氣預報中的「顯著降雨概率」首次顯示未來一兩日有「中低」的機會。天文台解釋：

從今日上午8時的衛星圖像可見，有一道雲帶自中南半島向東北伸延至華中一帶，其前沿已抵達廣西。其實，這道雲帶與多個高空擾動相關，今早廣西已經開始下雨，亦曾錄得閃電。預料隨著這些高空擾動東移，未來一兩日華南會有驟雨及雷暴。 歐洲模式最近四次運算結果，均預測明日(4月8日)下午有頗強的雨區在珠江口附近出現。另一方面，影響廣東沿岸的偏東氣流亦有機會帶來較穩定的大氣，不利對流發展，珠江口兩岸的雨量因而可能出現較大的差別。

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天文台評估，香港明日稍後及星期五會有幾陣驟雨。然而綜合來說，與高空擾動相關的雨區似乎主要集中在珠江口以西，本地出現顯著降雨的機會未算太高。但是，如果珠江口以西的雨區稍為偏東，本港雨勢將會較大，故天文台把未來一兩天的「顯著降雨概率」調整為「中低」：

大家不妨預備雨傘，留意未來一兩日的天氣變化。

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責任編輯 李志強