【選舉制度】林鄭及高官續向各界解說　與會者引述羅致光：下周三首讀

▲ 羅致光（前排中）向工會代表解說，席間透露下周三會進行首讀。（政府新聞處）

人大早前全票通過修改香港選舉制度，多名官員今日繼續會見不同業界代表進行解說，其中，特首林鄭月娥聯同發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆，與建造、運輸等業界解說。有勞工界代表會面後引述指，當局下周三（14日）向立法會提交完善選舉制度的首讀。

羅致光今早與20多名勞工界代表會面，包括公務員團體、勞聯、工聯會等，聽取對修改選舉制度的本地立法意見。工聯會成員梁子穎會後指，羅致光席間透露，下周三將法案提交立法會首讀，希望盡快開展工作。

另外，政務司司長張建宗則與部分立法會議員及全國性團體的港人代表會面，他強調，人大常委通過新修訂的《基本法》附件一及附件二，令香港特區選舉制度更進步，更有代表性，更符合香港實際情況，讓香港的政治體制踏上康莊大道。

發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆、環境局局長黃錦星、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局局長李家超，亦分別舉行解說會，與不同界別業界代表會面。地產建設商會執委會主席梁志堅表示，地產商贊同新的選舉制度，沒有甚麼意見。

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記者：尹櫻霖