【疫苗接種】68歲高血壓婦打科興26日後急性心肌梗塞亡　專家委員會初步認為與疫苗無直接關係

▲ 新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今開會（資料圖片）

本港自2月底起開展新冠疫苗接種計劃，至今累計共有15宗生前曾打新冠疫苗的死亡個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今（7日）開會討論3宗涉科興的死亡個案，其中1人已有全面解剖報告、1人有初步解剖報告，委員會認為兩人與疫苗接種均沒有直接關係，餘下一人仍未有相關初步解剖報告。

3宗個案分別為：

67歲男子，其於3月2日打科興，3月13日離世，專家委員會指全面解剖報告顯示死因為冠狀動脈粥樣硬化引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此委員會按世衞算法流程，認為該男子的死亡與疫苗接種的因果關係不一致（即沒有因果關係）。

68歲患有高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退女子。她於3月29日離世。她曾於去世前26日（即3月3日）接種科興新冠疫苗。根據初步解剖發現，該女子死因是急性心肌梗塞，因此委員會初步認為該女子的死亡與疫苗接種並沒有直接關係。

62歲男子，他曾在最近被診斷患高血壓。他於4月2日離世，去世前25日（即3月8日）接種科興新冠疫苗；專家委員會會在獲得相關初步解剖報告後進行因果關係評估。

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記者：鄧凱文