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【歌舞群組】尖沙咀百樂會持牌人違防疫例罰款4.8萬元　百人派對籌辦人判囚2個月

社會 22:03 2021/04/07

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一所位於九龍尖沙咀加拿芬道25-31號國際商業信貸銀行大廈9樓會址百樂會的持牌人因觸犯《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）今日（7日）在九龍城裁判法院被判罰款48,000元。另外，一名租用上址的派對籌辦人因觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被判入獄兩個月。

案情透露，該會址持牌人在去年9月及11月期間，未有遵從食物及衞生局局長按第599F章就會址發出的相關規定及指示，包括未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩；在有關處所安排現場表演，而部分表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔。此外，一名派對籌辦人曾經於2020年11月16日在該會址內舉辦百人派對，違反第599G章有關群組聚集的禁令。根據衞生署衞生防護中心早前發放的資料，該會址與去年年底爆發的歌舞群組有關。

民政事務總署發言人強調，獲該署簽發合格證明書的會址屬第599F章下的表列處所之一，須遵從政府發出的相關規定及指示。表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

民政事務總署會繼續積極採取嚴厲執法行動，在全港各區會址加強巡查，確保處所負責人及訪客緊遵預防及控制疾病規例下的相關規定。政府再次呼籲市民嚴格遵守各項防疫措施，以減低新冠病毒在社區散播的風險。

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責任編輯：蘇文軒

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