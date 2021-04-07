【疫苗接種】再有3人去錯疫苗中心打錯首劑復必泰　港府發言人致歉：不該出現的情況

▲ 再有3人去錯疫苗中心打錯首劑復必泰，港府致歉稱實在不應該出現的情況（資料圖片）

繼上月中一名55歲患血癌的外籍男子原欲接種首劑復必泰疫苗，因誤往另一疫苗接種中心而打錯科興後，詳情請見【下一頁】；再多一名47歲女子及其兩名家人均出現同類事件，3人原定上月10日於天水圍天暉路體育館接種科興疫苗，惟當日錯赴元朗體育館而誤打復必泰疫苗，在接種疫苗後休息期間，向職員查詢時始知打錯針，中心職員遂需為3人預約接種次劑復必泰疫苗。

涉及接種中心由醫管局新界西醫院聯網營運，其發言人向TOPick證實事件，指為市民登記及核對身份由政府部門的工作人員負責，醫管局新界西醫院聯網的醫護人員負責為市民接種疫苗，當日事主完成接種復必泰疫苗轉到休息區後，向護士再次查詢接種疫苗的種類，並向護士展示預約短訊，短訊顯示預約接種地點為天暉路體育館。

發言人續指，已於當日向相關政府部門匯報事件，一般而言，市民於登記後，在接種疫苗前需觀看短片和即場簽署同意書，兩者均載有有關該中心提供的疫苗（即復必泰）資訊。

港府發言人亦向TOPick指，港府在設計疫苗接種計劃時，由網上預約選擇疫苗/疫苗接種點開始，以至在接種中心接待接種人士、在資訊區派發即將接種疫苗的須知予接種人士閱讀及徵求其知情同意、施行接種等各環節，均清楚提及所接種疫苗的名稱。發言人形容：

在這套設計下，實在不應該出現接種人士去了非自己預約的接種中心，而又不為場地人員察覺的情況。

就是次個案，港府指已向一行三人的市民致歉，他們已預約了接種第二劑復必泰疫苗。局方亦已通知各疫苗接種中心須加強核實接種人士的相關資料，包括向接種人士說清楚該中心注射的是那一款疫苗，以避免出現同類情況。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡、鄧凱文