  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (週三) 23:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國返港】英國返港指定航班本港時間明午4時開售　旅客須預訂指定酒店21晚作檢疫【附連結】

社會 22:34 2021/04/07

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港府早前宣布開放2班由英國倫敦到港的指定航班，讓身處英國、愛爾蘭、南非及巴西的合資格港人回港，有關航班將於本港時間明（8日）午4時開售。（資料圖片）

港府禁止英國、愛爾蘭、巴西及南非的航班抵港，有港人因而滯留當地未能回港。港府早前宣布開放2班由英國倫敦到港的指定航班，讓身處上述地方的合資格香港居民回港，有關航班由國泰航空營運，將於本港時間明日（8日）下午4時起開售。

兩班航班的編號為CX 2252，分別於英國時間4月21日及28日早上9時10分，由倫敦希思羅機場（Heathrow）出發，本港時間翌日凌晨3時50分抵達香港。航班將於本港時間明日（8日）下午4時起開售，市民可到航班預訂系統的網站預訂機票。

由於當局要求指定航班的乘客須統一在青衣華逸酒店檢疫21日，乘客在國泰網站預訂航班後，國泰將向乘客發送連結，以完成預訂酒店房間手續。

另外，衞生署衞生防護中心提醒，乘客辦理登機手續時，必須持有起飛前72小時內的病毒核酸測試（RT-PCR）陰性結果證明，以及已預訂青衣華逸酒店21晚房間的證明，才能夠上機。而旅客在21日檢疫期內，亦須分別在抵港第7、12及19日接受病毒測試。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【變種病毒】再多3宗輸入個案患者帶「N501Y」變種病毒株　由巴基斯坦及菲律賓抵港
今日 16:44
【變種病毒】再多3宗輸入個案患者帶「N501Y」變種病毒株　由巴基斯坦及菲律賓抵港
【源頭不明】2宗源頭不明個案均涉屯門居民　包括41歲男於中環會德豐大廈工作
今日 16:48
【源頭不明】2宗源頭不明個案均涉屯門居民　包括41歲男於中環會德豐大廈工作
【疫苗接種】68歲高血壓婦打科興26日後急性心肌梗塞亡　專家委員會初步認為與疫苗無直接關係
今日 21:55
【疫苗接種】68歲高血壓婦打科興26日後急性心肌梗塞亡　專家委員會初步認為與疫苗無直接關係
疫情 機票 酒店 衞生防護中心 航空 巴西 愛爾蘭 南非 英國 機場

最高瀏覽

【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
12:43 2021/04/06
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶
12:33 2021/04/06
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶