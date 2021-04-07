【英國返港】英國返港指定航班本港時間明午4時開售　旅客須預訂指定酒店21晚作檢疫【附連結】

▲ 港府早前宣布開放2班由英國倫敦到港的指定航班，讓身處英國、愛爾蘭、南非及巴西的合資格港人回港，有關航班將於本港時間明（8日）午4時開售。（資料圖片）

港府禁止英國、愛爾蘭、巴西及南非的航班抵港，有港人因而滯留當地未能回港。港府早前宣布開放2班由英國倫敦到港的指定航班，讓身處上述地方的合資格香港居民回港，有關航班由國泰航空營運，將於本港時間明日（8日）下午4時起開售。

兩班航班的編號為CX 2252，分別於英國時間4月21日及28日早上9時10分，由倫敦希思羅機場（Heathrow）出發，本港時間翌日凌晨3時50分抵達香港。航班將於本港時間明日（8日）下午4時起開售，市民可到航班預訂系統的網站預訂機票。

由於當局要求指定航班的乘客須統一在青衣華逸酒店檢疫21日，乘客在國泰網站預訂航班後，國泰將向乘客發送連結，以完成預訂酒店房間手續。

另外，衞生署衞生防護中心提醒，乘客辦理登機手續時，必須持有起飛前72小時內的病毒核酸測試（RT-PCR）陰性結果證明，以及已預訂青衣華逸酒店21晚房間的證明，才能夠上機。而旅客在21日檢疫期內，亦須分別在抵港第7、12及19日接受病毒測試。

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記者：徐紹軒