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【防疫措施】酒吧卡拉OK等業界對政府無容許復業時間表感失望　不排除升級抗議行動

社會 22:58 2021/04/07

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業界代表對會面感失望。（梁偉榮攝）

酒吧、卡啦OK、麻雀館及會所業界連續4日進行絕食行動，促政府容許有關處所復業，當局今日（7日）晚上邀請10多名業界代表會面，惟業界代表批政府無就會面安排作好準備，亦未有就容許處所重開定出確實時間表，對會面感到失望，不排除升級抗議行動。

酒吧﹑卡拉OK﹑麻雀館及會所業界代表晚上與食衞局副局長徐德義﹑食環署及民政署代表會面約1小時。業界代表在會後表示，當局在會上主要聽取業界的意見，並指出仍需考慮有關復業的要求，沒有確實答覆時間表或作出任何賠償承諾，亦未有明確地向業界提出可換取復業的條件或建議等，僅強調鼓勵業界盡快接種疫苗。

酒吧業代表向傳媒講述會面情況。（梁偉榮攝）

業界代表坦言，對會面感到非常失望，感覺到當局冀處所全部員工接種疫苗後，才考慮容許復業，形容做法不公平、不合理，更表明若當局在未來7日，即下周三（14日）或之前，未能提供一個確實的答覆予業界，不排除會有進一步，甚至更激進行動。

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記者：陳曉瑩

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