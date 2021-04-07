【疫苗接種】昨日有8宗接種疫苗後送院個案　2宗留院包括36歲女感頭痛

▲ 政府公布，昨日（6日）有8宗接種新冠疫苗後送院個案，當中5人已出院，2人治療後需留院觀察。（資料圖片）

政府公布，昨日（6日）有8宗接種新冠疫苗後送院個案，當中5人已出院，2人治療後需留院觀察。

其中一名36歲女子昨日11時21分在西灣河體育館接種第一劑復必泰疫苗後，頭痛及接種處感到痛楚，送往東區醫院，現時情況穩定，經治療後留院觀察。

另一名59歲女子昨晚8時34分在西灣河體育館，接種第一劑復必泰疫苗後，出現心悸及高血壓，送往東區醫院，現時情況穩定，經治療後留院觀察。

此外，一名40歲女子在龍琛路體育館接種第二劑復必泰後，出現氣促及有出疹情況，情況穩定，送往北區醫院診症後，她不遵從醫生勸告自行出院。

而接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約65.96萬劑新冠疫苗，當中約51.6萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約33.62萬名接種科興疫苗，約17.98萬名接種復必泰疫苗；約14.36萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約10.41萬名接種科興疫苗，約3.95萬名接種復必泰疫苗。



截至今日下午8時的過去24小時，約有3,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,800人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有14,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約7,700人在社區疫苗接種中心接種，約7,000人是在私家醫生和診所接種；約有10,200市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,600名。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒