  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (週三) 23:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】昨日有8宗接種疫苗後送院個案　2宗留院包括36歲女感頭痛

社會 23:13 2021/04/07

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府公布，昨日（6日）有8宗接種新冠疫苗後送院個案，當中5人已出院，2人治療後需留院觀察。（資料圖片）

政府公布，昨日（6日）有8宗接種新冠疫苗後送院個案，當中5人已出院，2人治療後需留院觀察。

其中一名36歲女子昨日11時21分在西灣河體育館接種第一劑復必泰疫苗後，頭痛及接種處感到痛楚，送往東區醫院，現時情況穩定，經治療後留院觀察。

另一名59歲女子昨晚8時34分在西灣河體育館，接種第一劑復必泰疫苗後，出現心悸及高血壓，送往東區醫院，現時情況穩定，經治療後留院觀察。

此外，一名40歲女子在龍琛路體育館接種第二劑復必泰後，出現氣促及有出疹情況，情況穩定，送往北區醫院診症後，她不遵從醫生勸告自行出院。

而接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約65.96萬劑新冠疫苗，當中約51.6萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約33.62萬名接種科興疫苗，約17.98萬名接種復必泰疫苗；約14.36萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約10.41萬名接種科興疫苗，約3.95萬名接種復必泰疫苗。
　　 
截至今日下午8時的過去24小時，約有3,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,800人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有14,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約7,700人在社區疫苗接種中心接種，約7,000人是在私家醫生和診所接種；約有10,200市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,600名。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【復課】復活節假後逾1,500校申請全校恢復半天面授課　中小學佔190間
今日 19:39
【復課】復活節假後逾1,500校申請全校恢復半天面授課　中小學佔190間
【疫苗接種】再有3人去錯疫苗中心打錯首劑復必泰　港府發言人致歉：不該出現的情況
今日 22:33
【疫苗接種】再有3人去錯疫苗中心打錯首劑復必泰　港府發言人致歉：不該出現的情況
【防疫措施】酒吧卡拉OK等業界對政府無容許復業時間表感失望　不排除升級抗議行動
今日 22:58
【防疫措施】酒吧卡拉OK等業界對政府無容許復業時間表感失望　不排除升級抗議行動
治療 北區醫院 東區醫院 疫苗 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
12:43 2021/04/06
【人生如戲】兒子結婚娶新抱變嫁女　奶奶一看新娘胎記︰是我失散的女兒
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶
12:33 2021/04/06
【暖心外傭】暖心外傭用少主舊衫縫小被被　港媽大讚有心機：全部都係珍貴回憶