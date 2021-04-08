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【郊遊棄垃圾】5天復活節假期離島及鄉郊檢垃圾190公噸　長洲佔170公噸(即睇郊野衞生黑點)

社會 00:22 2021/04/08

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網民上載社交網站圖片顯示，復活節假期東龍島上棄置大量垃圾未及清理。(圖片來源：fb香港山友行山遠足分享群)

食物環境衞生署發言人表示，為應對復活節假期期間郊遊人士的需要，署方已過去五日（4月2日至4月6日）於離島及鄉郊加強垃圾收集及清掃服務，共收集超過190公噸垃圾，單計在長洲收集的垃圾量，就佔約170公噸。

4月2日至4月6日食環署在離島及鄉郊收集垃圾量如下：

  • 長洲--約170公噸
  • 塔門--約6公噸
  • 東龍洲--約5公噸
  • 蒲台島、深涌、荔枝莊、鹽田梓、橋咀洲及白腊等地--約15公噸

食環署發言人表示，留意到長假期期間不少市民會到訪離島及鄉郊，故根據各區實際情況，增加清理地方及清倒廢屑箱的次數，並加強潔淨服務，以保持地方整潔。發言人又呼籲市民前往離島及鄉郊時保持環境衞生，不要隨處亂拋垃圾，並妥善處理使用過的口罩及垃圾。

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責任編輯　李志強

環境衞生 食物環境衞生署 復活節 長洲 離島

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