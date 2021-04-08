【回巢星夢】何哲圖離職胡鴻鈞極速回歸星夢　Hubert逼開周柏豪做星夢一哥

▲ 有傳歌手胡鴻鈞（Hubert）因何哲圖已離職，而決定重返星夢。

胡鴻鈞（Hubert）於約兩個月前不再與星夢續約，離巢轉簽邵氏作新發展。但意想不到，何哲圖離職不久，有傳胡鴻鈞已秘密返回星夢，極速回歸。

其實一直有傳胡鴻鈞於兩年前因惹怒當時的星夢高層何哲圖，之後便遭到「雪藏」，從此二人關係變差。

離巢大台｜胡鴻鈞完約星夢轉投邵氏 祝福何哲圖：希望將來以其他方式合作

▲ （東星圖片）

胡鴻鈞獨佔一哥之位

約在兩個月前，Hubert完約後未有跟星夢續約，但隨着何哲圖離開星夢，加上現任的星夢CEO何麗全欣賞胡鴻鈞，因此成功打動胡鴻鈞重返星夢。

而且有指，星夢讓Hubert獨佔在公司的第一位置，不用與周柏豪平分一哥之位。

【明星愛錶】4大小生愛藏名錶成另類投資 鍾情一個品牌令財富增值【內附詳情】

▲ （IG圖片）

胡鴻鈞日前於社交平台公布將於下周一推出新歌《整親》的消息，且貼出最新造型照，並寫道：

「平常人像我 如整親 來忍痛 哪難過」 #整親

#20210412_12am

#WOUNDED

對於是否回巢，胡鴻鈞回應傳媒時，沒有直接承認也沒否認，只表示：「哈哈，很快有消息再向大家公布。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

2010年，胡鴻鈞參加TVB舉行的《超級巨聲2》入行，後簽約為TVB男藝人，並推出劇集歌。他於2012年正式簽約星煥成歌手，多年來推出唱片及不少劇集歌曲，受歡迎的歌曲包括《妳幸福嗎？》、《凡人不懂愛》、《化蝶》、《到此一遊》、《天地不容》等。

今年初，胡鴻鈞與周柏豪孖住奪得《勁歌總選2020》的「最受歡迎男歌星」，他其後承認已與星夢完約，但仍一直在努力做音樂。他當時也祝福何哲圖離任後成立新公司會有更好的發展，並希望將來與他會以其他方式合作。

同場加映：黃智雯專訪