【新冠肺炎】2宗源頭不明個案均涉屯門居民　2患者傳染期共走訪13處地方包括信和中心

▲ 2宗源頭不明個案均涉屯門居民，2患者傳染期共走訪13處地方。

本港新冠肺炎疫情反覆，昨（7日）新增8宗確診個案，6宗輸入個案，餘下2宗本地個案均涉及感染源頭不明。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

中西區 萬年大廈 大快活 29/03/2021 11538

中西區 萬邦行 大家樂 01/04/2021 11538

屯門 屯門栢麗廣場 明星金閣海鮮酒家03/04/2021 11535

屯門 愛定商場 經典廚房 04/04/2021 11535

其中， 41歲男子（個案編號：11538），居屯門山景邨景富樓高座，於中環會德豐大廈14樓工作。患者3月29日有咳嗽，4月4日頭痛求醫，獲建議後翌日接受檢測，4月1日最後上班，14名同事需要檢疫。

患者除去過上述2間中西區餐廳，傳染期內亦去過旺角信和中心買遊戲、尖沙咀海運大廈玩具反斗城，詳情如下：

屯門 山景街市 28/03/2021 11538

中西區 會德豐大廈 01/04/2021 11538

屯門 山景商場 02/04/2021 11538

油尖旺 海運大廈 03/04/2021 11001， 11207,11538

油尖旺 信和中心 03/04/2021 11538

屯門 錦薈坊 04/04/2021 11538

另一名71歲退休婦（個案編號：11535） 居屯門區的友愛邨愛暉樓第3座，4月3日感到頭痛，4月5日檢測後呈陽性。患者除去過上述2間屯門區餐廳，多次與家人及晨運人士到餐廳飲茶，亦曾去過友愛街市買菜。

屯門 屯門市廣場 2 期 03/04/2021 11535

屯門 愛定商場 05/04/2021 11535

屯門 友愛街市 05/04/2021 11535

張竹君指，兩名患者居所都需強制檢測，亦會發出安心出行通知曾訪患者到過地方的其他人士。

同場加映：德國研究百潔布含菌量與人體糞便相約 專家：勿用百潔布清洗蔬果及奶類製品【附清潔方法】

平時用來清洗碗碟的百潔布暗藏邋遢，應該如何使用及如何清洗，才可令百潔布更耐用及用得安全？

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜