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【小一面試】子女面試失敗十有八九是爸爸失誤 港媽數落：老公答校長「要問老婆」

中小學 12:32 2021/04/09

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港媽分享面試的辛酸百態。

姑勿論世界每天在如何劇變，有些長久的現象卻是變不了。在香港，要替孩子找一間心儀學校的小一學位，是難於登天的事情，跟你的孩子激烈競爭的對手，閒閒地會有四五千人呢！

碰着世紀疫情，這個遊戲頓然變得更為艱辛。面試改為拍片，每間學校都各自有五花八門的要求，指定要由拍一條片到五條片不等，有些更有時間規限，一小時內要求五歲稚子聽話拍片嘛，誰都知道難度極高，就連職業演員都未能辦得稱心呢。結果第一關未闖過，孩子已累傻了，爸媽熬癲了！

過五關斬六將，少數人好不容易才能闖進最後一關—爸媽和孩子見校長！這一役絕不容有絲毫差錯呀！

「信我，搞砸事情的人通常不會是孩子，那人是爸爸！」我幽幽地說，料不到反應熱烈。

「係呀！你點知㗎？阿女面試嗰日，我老公竟然遲大到，佢話要簽埋份合約喎，佢仲反問我邊樣緊要啲呢！」媽媽氣憤地說。

「我老公仲衰，我寧願佢唔好嚟，佢趕嚟嘅時候恤衫前面正中竟然有一團蛋漬，佢話茶餐廳食早餐時唔小心喎，失禮死人啦！」

「老實講，我真係寧願自己係單親。校長問我老公乜嘢，佢都望住我，然後話唔知，要問老婆喎，我真係差啲喺校長面前暈低！」

媽媽花了錢和心機培育孩子應付面試，卻往往於丈夫一環甩轆。有些爸爸全程交叉着手放胸前，好一副「老婆迫我嚟我咪嚟囉」的模樣，亦有爸爸熱誠地捉着校長的手猛搖，然後口若懸河地勁讚校長，盡情發揮了成功生意人的風範呢！

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全文刊於《經濟日報》，原題為「誰搞砸了小一面試？」

撰文 : 鄧藹霖

小一派位 面試技巧 收生面試 家庭關係

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