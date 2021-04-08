【疫苗接種】許樹昌籲政府不購入阿斯利康疫苗　可考慮美國強生或內地康希諾疫苗

▲ 歐洲藥品管理局昨日（7日）指，阿斯利康疫苗可能與罕有血栓有關聯，出現罕有副作用。

歐洲藥品管理局昨日（7日）指，阿斯利康疫苗可能與罕有血栓有關聯，出現罕有副作用。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，這消息會令人對疫苗卻步，個人建議香港不應購入阿斯利康疫苗。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，歐洲當局公布阿斯利康新冠疫苗可能與罕有血栓有關聯，出現罕有副作用，令人對疫苗卻步，他個人建議香港不應購入阿斯利康疫苗。

許樹昌在一個電台節目表示，以他理解，政府與藥廠只是初步協議，最近藥廠仍未入紙申請在港緊急使用。隨著愈來愈多資訊出現，阿斯利康疫苗對南非變種病毒保護率低，又有血栓風險，認為不是很好的選擇，亦不建議買入後讓長者使用，認為是自找麻煩。

他又指，有些藥廠正進行第二代疫苗研究，相信會更好覆蓋變種病毒，也有一些已有第三期臨床數據，可以針對南非和英國變種病毒。他認為，本港未有變種病毒流入社區，現時2款疫苗可以針對本身社區傳播的病毒，仍有時間小心觀察其他疫苗的研究數據，不用急於購買。

許樹昌建議港府毋須急於買齊各款技術平台的疫苗，以現貨而言，美國強生疫苗會是很好的選擇，只需打一針，並證實對南非變種病毒有約5成保護率；港府亦可持續了解內地康希諾研發的疫苗數據。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在一個電台節目表示，當局確立血栓為接種阿斯利康疫苗的罕見副作用，尤其是腦靜脈和血小板的血栓，估計是與疫苗激活體內抗體引致。他指，從德國的呈報數據來看，當地每100萬人，就有10人打阿斯利康疫苗後出現血栓，高於每100萬人有2至3人血栓的背景發病率，而且多發生在60歲以下女性，因此歐洲當局要將這個罕見副作用列入藥物說明書，並會以警告字眼提示接種者。

港府早前指，計劃採購750萬劑阿斯利康疫苗，並預算在6至7月付運。崔俊明認為，當局應考慮將採購量減少一半，但不應完全不購入。他解釋說，港人對疫苗副作用一般比較敏感，可能不會接種阿斯利康疫苗，最終造成浪費，但由於現時供港的復必泰疫苗，在臨床上未能確立對變種病毒有效，而科興就未有數據，所以不可以只依賴現有2款疫苗。

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記者：陳子謙