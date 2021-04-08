【太魯閣號出軌】女友重傷送院急飛車照顧　演員男友驚見床邊新歡︰沒法接受背叛

▲ 台灣演員范子安的女友搭上台鐵太魯閣號，不幸重傷送院，他從台北趕赴花蓮照顧女友，卻見女友病床邊出現新歡。

台鐵太魯閣號上周五（2日）駛經花蓮一條隧道時，撞上從山坡滑落的工程車，發生出軌意外，至今造成50人死亡、逾200人受傷。台灣演員范子安的女友搭上出事列車，不幸重傷送院，他從台北趕赴花蓮照顧女友，怎料卻見女友病床邊出現另一男子，二人態度親密，才驚揭女友出軌，自己被戴綠帽。

承諾娶重傷女友

曾參演台劇《女兵日記》的演員范子安於Instagram發文，表示當日得悉女友乘坐台鐵太魯閣列車，更身在第8車廂損毀最嚴重的部分，隨即駕車從台北趕到花蓮，希望第一時間照顧受重傷的女友。他上載與女友的對話截圖，寫道︰

我一定會在你身邊，你不用擔心沒人陪你，我永遠都在。我答應你，我一定娶你。

他從台北駕車到花蓮的4小時途中不斷流淚，到達醫院在手術室外等候，手一直抖，沒想過女友會搭上台鐵死亡列車。女友手術順利後，他擔心女友患上創傷後遺症，於是想到要給她驚喜，回家帶寵物狗，再到醫院一起探女友。

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女友與男生舉止親密

可是事情卻峰迴路轉，4月5日范子安未有事先通知女友，他來到醫院病房外致電給女友，對方指自己正在睡覺，但他從窗簾看到了令他震驚的畫面︰

一個男生牽着你的手撥着你的頭髮，那種親密的舉動，真的是『好朋友』。

范子安在電話上告訴女友帶了一個朋友來看她，他看到女友緊張地叫那男生趕快離開。他問女友那男生甚麼時候來，女友卻騙說對方是好朋友，自己在睡覺，不知道男生來了。

可是范子安離開時遇到那男生，對方竟然跟他說「知道你們感情出的問題在哪嗎？」他指出第一次看到介入別人感情的第三者講話這麼大聲，痛批對方「世界上最不要臉的動物非你莫屬吧」。

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心碎沒法接受背叛

經歷醫院一事，才讓范子安知道女友出軌，他難過寫道：

三年的感情，我付出的算甚麼……背叛兩個字，我實在沒辦法接受，真的心碎，是哭不出來的。

其後范子安刪除了有關的IG帖文，也未有回應傳媒。

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責任編輯：王明芳