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警搗破土瓜灣道一間懷疑無牌酒吧　拘捕33人包括20歲男負責人

社會 10:55 2021/04/08

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行動中，警方檢獲約637罐啤酒、45瓶烈酒及一批音響器材等，總值約20萬元。（警方提供）

西九龍總區反三合會行動組、情報組及特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（8日）凌晨約1時30分展開代號「駭浪」（STARKWAVE）的打擊無牌賣酒行動，突擊搜查紅磡土瓜灣道94號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，人員拘捕一名20歲姓張男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，單位內18男14女，年齡介乎16至61歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，該32名男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲約637罐啤酒、45瓶烈酒及一批音響器材等，總值約20萬元。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，呼籲市民切勿以身試法。警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：陳子謙

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