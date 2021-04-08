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【妻子的浪漫旅行】張馨月曾被指未婚懷孕感委屈　林峯霸氣護妻澄清不實傳聞

娛樂 12:01 2021/04/08

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林峯與張馨月參加內地節目《妻子的浪漫旅行》第5季。

林峯與張馨月近日以夫妻檔亮相內地節目《妻子的浪漫旅行》第5季，林峯更在節目中霸氣護妻，希望澄清一直以來針對太太的傳聞，讓大家看到張馨月的好，盡顯愛妻本色。

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甜蜜放閃

林峯接受《妻子的浪漫旅行》第5季訪問時，被問到喜歡張馨月哪些優點時表示：「我老婆三觀很正，對家人非常孝順，對朋友非常好，我特別喜歡我老婆講話的聲線，講話特別溫柔，在我眼裏她很多都是優點。是家裏的開心果，經常把我逗樂。」

林峯談及愛妻。（節目截圖）

節目更放出二人甜蜜的片段，當林峯在家收拾時表示：「我汗都流進眼睛，真是少做家務的人。」張馨月立即表示：「沒事，還是一樣帥。」令林峯心花怒放。

而在張馨月的眼中，林峯每一個動作、眼神都充滿帥氣。

張馨月眼中林峯最帥。（節目截圖）

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為愛妻澄清

2019年，林峯與年輕10歲的內地名模張馨月結婚，2020年，張馨月為林峯誕下一女，當時不少報道指出林峯與張馨月因父母關係，甚至是奉子成婚，令張馨月承受不少壓力。

一家三口。（IG圖片）

林峯心痛妻子：「在這一年裏面，她受到一定的輿論壓力，各種的目光，聽到不同的聲音。我內心是氣憤的，因為這不她應該去承受的。」

張馨月也表示：「可能大家對我會有所誤解，但其實我並不是這樣。」，面對外界質疑二人的感情，張馨月回應：「絕對是真愛，不用說了。」

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最後林峯透露參加節目的原因：「來這趟旅行，就是想讓大家知道，我老婆有多好。」

同場加閃：鄭子誠夫妻訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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