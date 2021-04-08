【酒店下午茶】海景嘉福洲際xSHISEIDO首推美顏下午茶　閨密歎美食兼獲贈品牌最新修護粉底【內附連結】

▲ 海景嘉福洲際酒店 x SHISEIDO 首度推出 Let it GLOW 下午茶。(酒店提供)

海景嘉福洲際酒店與 SHISEIDO 首度攜手合作，4月9日起推出全新 Let it GLOW 下午茶，由新任西班牙籍行政糕點總廚 David Puig 主理。他以品牌同步面世的 SYNCHRO SKIN RADIANT LIFTING 修護粉底為靈感，並以當中的兩項主要成分蜜柑及百里香，還有能幫助提升肌膚免疫力及美肌光澤的食材，如士多啤梨、椰子、杏仁及橘子等，炮製一系列精緻甜點和鹹點。

美味甜點包括椰子香草奶油蜜柑慕絲餅、呍呢嗱法式燉蛋配橘子果醬撻、紅寶石蜜桃馬卡龍等。還有自家焗製的兩款鬆餅以及下午茶鹹點如鴨肝慕思配洋葱醬多士、蜜瓜巴瑪火腿意式香草包及煙三文魚配香葱忌廉芝士卷等，不容錯過。

每位享用此下午茶的客人，將獲贈感肌同步美肌免疫力提升體驗組合 ($120)，並獲贈禮券免費換領品牌皇牌免疫力精華 ULTIMUNE 5ml ($100)，讓大家吃出麗。

▲ 當食享受當然正，但外帶回家享用同樣一級棒。(酒店提供)

供應日期：即日至5月31日、每天3pm-6pm供應

價錢：$538/2位 (加一服務費)，包兩杯咖啡或茶

查詢：2731 2860

地址：尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店大堂

備註：酒店亦為是次聯乘首推外帶下午茶，層架包裝以SHISEIDO無重色感彩妝系列的型格黑色為主，底部設有標誌性的紅色圍邊，外賣美點帶回家與閨密分享，可按此官方連結訂購。

記者：郭秀芳