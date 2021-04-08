【尋人記】黃曉瑩與方東昇合作無間人氣急升　接羅鈺文棒成TVB新聞之花

▲ TVB節目《尋人記》的主持之一黃曉瑩成為觀眾焦點。

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持的TVB節目《尋人記》本周首播，即成為熱話，甚受歡迎。《尋人記》除有「金句王」方東昇繼續受關注外，近年與方東昇無間合作的黃曉瑩也成為焦點，獲觀眾大讚表現專業。

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新聞小花黃曉瑩

近年受注意的大台新聞小花黃曉瑩，畢業於香港中文大學新聞與傳播學系，自2011年在學期間已加入無綫成為實習記者，並於畢業後正式加入無綫電視新聞部。

她曾於2012年至2013年期間擔任實習記者及駐澳門或戰地記者，並於2013年至2015年轉到港聞組工作，其後再擔任資訊專題節目主持、專題記者。

黃曉瑩從2015年開始兼任主播，並於2016年晉升為無線新聞副策劃主任。

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羅鈺文轉當職財務經理

人氣旺的黃曉瑩被認為接羅鈺文棒，成為大台新聞之花。前無綫新聞台首席主播羅鈺文於2018年離職，並轉到財經公司任職財務經理。

黃曉瑩隨即接替羅鈺文的工作，升任《香港早晨》、《六點半新聞報道》主播，同時兼顧幕前與幕後工作，且參與由無綫電視新聞部製作的節目，如《世界零距離》、《長命百二歲》、《這麼遠，那麼近》及《尋人記》等，近年與方東昇合作無間。

▲ （IG圖片）

黃曉瑩不但事業發展順利，愛情路也走得不錯，保持低調的她於2020年被發現與身型高佻的男友拍拖，且發現對方的座駕價值約60萬。同年12月12日，黃曉瑩與男友結婚，榮升人妻。

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