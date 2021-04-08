【迪士尼樂園】復活節長假期部分日子預約名額全數爆滿　行政總裁莫偉庭化身酒店款待員迎接賓客

▲ 迪士尼行政總裁莫偉庭與一眾同事一同接待賓客。（迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園今（8日）表示，在剛剛過去的復活節長假期，樂園連開8日期間，樂園預約名額接近爆滿，當中更有日子全數爆滿，新上任的度假區行政總裁莫偉庭亦於假期間親身落場，與眾職員一起接待賓客。

剛剛上任約4個月的香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭 (Michael Moriarty)，與一眾管理團隊以及在後勤、辦公室工作的同事，在假期親身落場，協助前線同事，包括在售票處及門外接待賓客、回答查詢、人流管理及提醒賓客保持社交距離。

樂園表示，早在復活節假期前，Michael已經參與在職培訓，了解各部門的準備工作之餘，親身與不同的前線演藝人員一同工作，向他們學習如何服務賓客。他曾到香港迪士尼樂園酒店，化身為酒店行李款待專員，負責在酒店門外指揮交通、迎接賓客及為其拍照，也需要協助將賓客的行李送上房間等。

負責指導莫偉庭的酒店前堂賓客服務經理黃柏霖表示，莫非常主動積極、勇於嘗試每一項工作，也更能體會在疫情下，酒店如何在實施健康及安全措施的同時，繼續為賓客帶來奇妙體驗，例如與賓客打招呼和拍照時，需要保持安全的社交距離、避免身體接觸等。他又指莫偉庭非常貼地，不斷以廣東話與同事和賓客溝通，好像是迎接賓客時會說「有咩幫到你？」、遇到事情需向同事查詢時會說「唔好意思，阻阻你」、「唔該哂」等等，盡顯親民性格，也熟悉香港文化。

另一位指導員行李部組長李諾夫指，莫很有耐性，非常留心聆聽他們的指導，認真學習每項工作的步驟、如何使用相關行李系統等，也會主動詢問他們平日工作的情況、遇到什麼困難等，搬運行李時又向他們表示：「你們每天搬這麼多行李，真的辛苦你們了！」令他感覺到莫偉庭很主動關心和尊重員工，覺得很窩心、很溫暖。

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記者：陳麗娜