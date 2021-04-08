沙嶺超級殯葬城被批礙大灣區發展　特首：突然推翻好困難

▲ 沙嶺擬建超級殯葬城。（曾耀輝攝）

特首林鄭月娥表示，沙嶺超級殯葬城規劃超過10年，突然要推翻好困難，她形容相關計劃是本港700萬人迫切的民生問題，強調相關規劃不是知道中央要發展大灣區，還故意在沙嶺設置殯葬城，「因為知道有人聽著這個答問大會，特別是深圳市民，所以想特別澄清。」

政府計劃在沙嶺興建集殯儀館、火葬場、骨灰安置所和紀念花園於一地的「超級殯葬城」，據悉食物及衞生局計劃今年第二季向立法會財委會申請撥款，惟近日深圳及香港社會出現不少反對聲音，民建聯立法會議員陳克勤批評，政府將厭惡性設施放在大灣區的中心，缺乏國家發展大局觀，希望政府叫停或考慮縮小殯葬城規模。

林鄭月娥今日在立法會回應議員問題時指，知道社會今日關注相關議題，呼籲要從歷史角度看待這個議題，她指，相關規劃起碼有10年，強調官員不是官員看不到（大灣區發展），「官員沒有水晶球」，看不到這麼大的轉變及大灣區規劃會被提升國家經濟發展。

她表示，突然叫停項目影響好大，如要推翻很困難，強調不是純粹一個大灣區的問題，而是本港700萬人的民生問題，她表示，會要求有關部門設計時不要那麼明顯，影響周邊環境。她又指，土地規劃是香港特色，密集式發展模式導致很多地方相對擠迫，「原本不應該在附近的設施也會擺在一起。」她希望可透過明日大嶼等計劃，開拓新的土地，強調如果沒有新的土地會一直受困，出現不協調的土地運用。

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記者：林曉君