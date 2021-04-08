【孝順女】因外公離世領悟愛要及時　高海寧月付5位數養家兼供弟弟讀書

▲ 高海寧因外公離世感慨要珍惜。

日前高海寧發文提及從小陪伴自己長大的公公離世，但因自己來不及見公公最後一面而感遺憾可惜。高海寧昨晚（7日）深夜再在Instagram分享數張與家人的合照，感慨要及時珍惜家人。

▲ 高海寧一家5口。（Instagram圖片）

高Ling感慨：我們都長大了

高海寧（高Ling）在IG寫分享語錄：「我們習慣把幸福理解為『有』，有車有房、有錢有權。其實幸福應該是『無』吧！無憂無慮、無病無災。一家人齊齊整整，就是最好！」她又Hashtag：「多回家看看」及「我們都長大了」

高海寧的照片中更有穿上紅色小背心的「少女高Ling」在吃雪糕，白滑肌膚及精緻五官力證由細靚到大！

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高海寧早於13歲時已從南京來港生活，一家居於旺角女人街一座大廈的天台屋。她曾接受TOPick訪問時透露自小由婆婆湊大：「她很捱得苦，從早到晚不停地工作，我所有衫褲鞋襪都是出自婆婆的一雙手。」

孭起養家責任

高Ling又形容婆婆是全世界最重要的人，從小便在她的身上學懂慳家。不過現時婆婆年事已高，不便於行，所以要長留南京，但考順的高Ling就指一有時間便會回去陪伴她。

公公離開後，她也指：「我會好好照顧外婆，還有一家子人！請記得，我永遠愛你！」非常孝順。

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高Ling在基層的環境下成長，故一直努力工作，望減輕家人的負擔。近年她攀上女一之位，收入漸穩定，現已成功置業做包租婆，並於每月給父母五位數字家用，當收入增加時也會給更多的家用。

此外，作為大家姐的她也非常照顧兩位弟弟，自開始賺錢後，便替弟弟支付學費及生活雜費，而弟弟們也很尊重及信任家姐，凡事都會和她分享，互相信任。

高海寧更覺因自己學歷不高，但希望兩位弟弟能增廣見聞，便鼓勵他們報讀遊學團增廣見聞，但費用就由她負責，從不介意付旅費。

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