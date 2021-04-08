【選舉制度】林鄭月娥：下周三立法會首讀完善選舉制度修訂草案

▲ 特首林鄭月娥今出席立法會行政長官答問會。（馮漢柱攝）

人大早前拍版完善本港選舉制度，特首林鄭月娥表示，若得到行政會議同意，港府將下周三向立法會特別加開的大會，提交完善選舉制度修訂草案，進行首讀。

林鄭月娥出席立法會行政長官答問會時指，有關條例草案名為《2021年完善選舉制度綜合修訂條例草案》，草案涵蓋修訂《行政長官選舉條例》、《立法會條例》、《選舉管理委員會條例》、《區議會條例》及《選舉舞弊及非法行為條例》等5條主體法例及有關附屬法例。她又指，亦會修訂去年通過的緊急情況換屆選舉日期，及第7屆立法會規例，更改立法會換屆選舉日期，強調由於審議時間緊迫，當局會盡量配合法案委員會的審議工作。



林鄭月娥又說，由特區以本地立法處理的事項包括界定選舉委員會界別分組及立法會功能團體的法定機構、諮詢組織、相關團體及合資格團體選民；另外亦包括分區直選的劃分、候選人提名辦法、投票辦法、候選人資格審查委員會組成等。她強調，特區政府會採取措施，依法規管操縱、破壞選舉的行為，待修例通過後，籌備未來一年3場選舉的工作便會緊接展開。

她又指，人大決定修訂香港的選舉制度，充分體現中央對一國兩制的支持，以制止嚴重損害香港的行為，確保香港社會的穩定和安全，發揮「定海神針」的功能，符合「撥亂反正、正本清源」的目的。林鄭認為，經完善香港的選舉制度，可有效建立符合一國兩制制度體系、香港實際情況及落實愛國者治港的政治體制。

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記者：尹櫻霖