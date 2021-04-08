《你好，李煥英》導演孝感動天　創63億元票房成全球最高票房女導演

▲ 《你好，李煥英》

中國內地喜劇演員賈玲首部執導兼主演的電影《你好，李煥英》，在內地票房突破63億港元，令賈玲成為全球票房最高的女導演。電影以其母親名字「李煥英」命名，透過電影追憶20年前意外逝世的母親，以喜劇包裝感人母女情。賈玲更在片中注入港產片情懷元素，令人意想不到。

《你好，李煥英》是今年內地春節賀歲檔推出的喜劇，爆冷地愈映愈旺，至今票房已逾63億港元，超越了執導《神奇女俠》（Wonder Woman）的Patty Jenkins，賈玲因此成為全球最高票房女導演。此部電影的整體票房，則僅次於2017年於內地上映的《戰狼2》。

這部票房大賣的電影講述主角穿越時空，回到過去再次感受母愛偉大。故事講述賈曉玲（賈玲飾演）自小肥胖，又經常撞板，不過母親李煥英（劉佳飾演）依然每日給她無限量的鼓勵和支持。

▲ 《你好，李煥英》導演賈玲。（中）

回到母親未嫁時

2001年，剛考上大學的賈曉玲一心希望有所成就，令母親以她為傲，可惜有一天母親突然遇上嚴重意外昏迷了。在情緒崩潰的狀態下，這位孝順女竟意外地回到了1981年，跟當時在國企工作、年輕貌美仍未嫁人的母親李煥英（張小斐飾演）相遇，之後二人便形影不離。

來自2001年的賈曉玲，不但結識了母親身邊一群天真善良的好朋友。她還憑藉其小聰明，助母親鬥贏愛出風頭的工廠女工。

另一方面，為了改變李煥英的命運，賈曉玲不希望她嫁予其父親，反而要撮合李煥英跟廠長兒子沈光林（沈騰飾演）一起，希望她有機會享福。

過程中她發現，母親原來由始至終都沒有期望女兒出人頭地，只想她活得健康快樂就可以了。母親那種對女兒無條件的付出和守護，令她感動不已。

創作喜劇小品及電影療傷

現實中，賈玲來自湖北一個工人階級家庭，憑藉2010年央視春晚相聲《大話捧逗》成名。她從事喜劇表演多年，在內地知名度高。

但原來不斷帶給觀眾歡樂的她，成長期頗辛酸。年少時家境不好，幾經辛苦考上了中央戲劇學院，一個月後，母親40多歲時就因為意外身亡。由於未能見到母親最後一面，令她份外悲痛。她曾在春晚節目中表示，失去媽媽後，也失去了過年的意義。

2016年時，她根據自己與母親的共同經歷、回憶創作成小品《你好，李煥英》，在浙江衛視的《喜劇總動員》節目中現場表演。她演出時觸景傷情泣不成聲，令觀眾難忘。

賈玲曾經說，當年演完小品後，心裏的遺憾好像消減了一些，所以事隔4年，她有動力把對母親的回憶和思念透過奇幻故事搬上大銀幕。今回，她本人既執導又主演，其他卡士包括曾在小品中演出的張小斐、陳赫，而自著名舞台劇團隊「開心麻花」的成員也有參與演出。

獻給天下母親

中外以「穿越」為噱頭的影視作品多不勝數，相對而言，這一部的橋段並非別具創意。有不少評論指，它能夠大收，原因之一是笑點滿滿。

特別是沈騰和賈玲這搞笑組合默契十足，令人捧腹。此片雖然涉及生離死別，但不過分煽情，賈玲的多場哭泣戲，尤其能牽動觀眾情緒。整體上情感真摯，溫暖感動。

賈玲說：「其實一直都有這個想法，想把媽媽的故事拍成電影，也想挑戰一下自己作為導演的能力。希望更多觀眾看了這部電影，能夠珍惜身邊人，去感受親情的溫暖，同時也把樂觀積極向上的力量帶給大家。」

盡管電影以她母親李煥英為名，她卻強調這部片不只是拍給她的母親，也是獻給觀眾們母親的電影。它稍後將陸續在世界各地上映，且看票房又能否再創佳績了。

記者：胡慧雯