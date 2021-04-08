【特別郵票】香港郵政推雞蛋仔糖蔥餅等香港懷舊小食郵票　4月22日發行【附圖介紹】

▲ 香港郵政4月22日發行以「香港懷舊小食」為題的特別郵票及相關集郵品。（香港郵政圖片）

香港郵政將於4月22日發行以「香港懷舊小食」為題的一套6枚郵票及郵票小型張，以展示本地形形色色的風味小食。各郵政局當日起亦會發售特別郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、郵票小型張、小版張、套摺、珍藏卡及已蓋銷首日封。

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香港郵政介紹指，今次發行的特別郵票分別繪有6款經典的地道小食，包括：

金黃「彈牙」、香濃惹味的魚蛋

甘香鬆脆、甜酥可口的糖蔥餅

滋味無窮、微帶焦香的煎釀三寶

冰熱交替、口感獨特的菠蘿油

汁鮮味濃、色香俱全的滷水串

香甜鬆脆、老少咸宜的花生糖

郵票小型張則展示另外5款讓人回味的懷舊小食：

伴以豉油、甜醬、麻醬、辣醬和芝麻的香滑腸粉

豆香濃郁、滑嫩如絲的豆腐花

香脆軟糯、甜而不膩的麥芽糖夾餅

紅豆綿密、質感「煙韌」的砵仔糕

外脆內軟、蛋香四溢的雞蛋仔

香港郵政表示，為配合主題，今次發行的套摺更是以雞蛋仔為造型，設計加上傳統啡色紙袋的元素，增添懷舊復古氣息；至於同時推出的珍藏卡，上面嵌有一套6枚自動黏貼郵票，以清新簡潔的配色，突顯郵票圖案。

另外，小版張上的兩套郵票分別以波浪形排列，營造出起伏有序的視覺效果，更有多種懷舊餐具、幼滑香濃的港式奶茶等元素穿插點綴，突出郵票主題。

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香港郵政說，這套特別郵票由高天龍設計，以簡約寫實的畫風配以鮮明亮麗的色彩；而郵票及郵票小型張採用了壓印技術印刷，使各款本地小食更具立體感。

「香港懷舊小食」特別郵票和相關集郵品即日（8日）起在郵政總局﹑尖沙咀郵政局﹑荃灣郵政局﹑沙田中央郵政局 和屯門中央郵政局展出。全線郵政局即日（8日）起亦會發售正式首日封，每個售價2元。各集郵局即日（8日）至下周三（14日）期間接受自備封蓋銷服務的預約申請 。

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記者：陳曉瑩