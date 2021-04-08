  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (週四) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【街頭擺攤】觀塘巴士站有小販擺地攤賣衫　大量衣服掛滿候車處上蓋

健康 11:41 2021/04/08

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

觀塘巴士站有小販擺地攤賣衫，大量衣服掛滿候車處上蓋。

本港街頭不時有小販擺賣，近日有網民在社文網站上發文，指觀塘和樂邨有小販在巴士站擺地攤賣衫，更將出售的衣服掛上候車處上蓋，從相片可見，至少掛了十多件衣服，而站內有不少市民正在排隊候車。

昨日（7日）有網民於Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發文並分享，有操「鄉下口音」的小販在觀塘和樂邨一個巴士站擺地攤賣衣服，更將出售的衣服掛於候車處上蓋。從圖片可見，巴士站數個候車處上蓋都被掛上衣服，目測至少有十多件，而巴士站內有不少市民正排隊候車。

晾衫喺巴士站？以為張相係內地？呢度係觀塘和樂邨！因為有地攤賣衫...

候車處上蓋掛滿大量衣服。（圖片來源：群組「PLAY HARD 玩硬」網民Tsang Ringo）

（圖片來源：群組「PLAY HARD 玩硬」網民Tsang Ringo）

貼文引起網民熱論，不少人都認為小販的行為會影響排隊候車的市民，又表示衣服「好污糟，吸晒塵」，不過亦有網民表示小販為一名六、七十歲的婆婆，認為沒有必要趕盡殺絕。點擊下圖看更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒　中醫教兒童防疫方法

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 環境衞生 觀塘 巴士 Facebook群組

最高瀏覽

【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【尋人記】昔日11歲家姐屋邨湊弟妹　35年後住私樓育2子成幸福全職媽
13:11 2021/04/07
【尋人記】昔日11歲家姐屋邨湊弟妹　35年後住私樓育2子成幸福全職媽
【良心老闆】葛民輝舉家搬離豪宅減開支　阿葛疫情下堅拒裁員
11:49 2021/04/07
【良心老闆】葛民輝舉家搬離豪宅減開支　阿葛疫情下堅拒裁員