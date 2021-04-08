【街頭擺攤】觀塘巴士站有小販擺地攤賣衫　大量衣服掛滿候車處上蓋

▲ 觀塘巴士站有小販擺地攤賣衫，大量衣服掛滿候車處上蓋。

本港街頭不時有小販擺賣，近日有網民在社文網站上發文，指觀塘和樂邨有小販在巴士站擺地攤賣衫，更將出售的衣服掛上候車處上蓋，從相片可見，至少掛了十多件衣服，而站內有不少市民正在排隊候車。

昨日（7日）有網民於Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發文並分享，有操「鄉下口音」的小販在觀塘和樂邨一個巴士站擺地攤賣衣服，更將出售的衣服掛於候車處上蓋。從圖片可見，巴士站數個候車處上蓋都被掛上衣服，目測至少有十多件，而巴士站內有不少市民正排隊候車。

晾衫喺巴士站？以為張相係內地？呢度係觀塘和樂邨！因為有地攤賣衫...

▲ 候車處上蓋掛滿大量衣服。（圖片來源：群組「PLAY HARD 玩硬」網民Tsang Ringo）

▲ （圖片來源：群組「PLAY HARD 玩硬」網民Tsang Ringo）

貼文引起網民熱論，不少人都認為小販的行為會影響排隊候車的市民，又表示衣服「好污糟，吸晒塵」，不過亦有網民表示小販為一名六、七十歲的婆婆，認為沒有必要趕盡殺絕。點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣